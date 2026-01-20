Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政法會議點名陳志落網 狠打電詐金主頭目

即時中國
更新時間：09:27 2026-01-20 HKT
發佈時間：09:27 2026-01-20 HKT

中央政法工作會議18日至19日在北京召開。會議公布2025年中國打擊電信網絡詐騙犯罪取得重大戰果，毀滅性打擊緬北「四大家族」犯罪集團，5.7萬名犯罪分子移交回國，賭詐犯罪集團頭目陳志被押解回國。會議強調，要依法嚴厲打擊電信網絡詐騙活動，狠打金主頭目，狠抓行業治理，深化宣傳教育，加強跨境合作，努力取得更大成績。

中央政法委書記陳文清出席會議並講話。會議披露，2025年，全國刑事案件同比下降12.8%，為本世紀以來最低；治安案件同比下降3.5%。中國優化入境免簽政策，全年外國人入境4060萬人次、同比增長27.2%，77國免簽來華人數佔入境總數的63%。

會議還提出要構建海外安全保障體系，有效維護海外利益。要統籌境內境外，深化反分裂反恐怖鬥爭。針對社會治安綜合治理，會議提出，要依法嚴厲打擊命案、個人極端等嚴重暴力犯罪，對犯罪分子形成有力震懾。事實清楚、證據確實充分、意見一致的，要快偵快訴快判。

針對網絡空間綜合治理，會議表示，推進「淨網」專項行動，依法打擊治理網絡謠言、網絡暴力、網絡水軍、網絡黑客等亂象。要加強對新技術的研究，嚴防利用區塊鏈等加密技術逃避監管，依法打擊利用人工智能技術生成、發佈虛假信息等行為。

