逃離電騙園｜中國公民排隊求助 駐柬埔寨大使館現人龍

隨着多個大型電騙園區被取締，許多從柬埔寨園區脫身的中國公民近日湧往中國駐柬埔寨使館外排隊，出現人龍，部分人因遺失護照向中方求助，希望在春節前補領文件，以便回國。



中國外交部發言人郭嘉昆昨日間接證實有關情況，指中國使館正與柬方保持溝通，開展相關工作。受電騙影響，許多遊客近年「聞柬色變」，柬埔寨旅遊部與當地業界將啟動大型旅遊宣傳活動，並計劃於今年6月15日起試行對中國內地、港澳居民實行免簽政策。

外交部：正與柬方開展工作

據《柬中時報》發放的相片，位於金邊的中國駐柬埔寨使館外，聚集了大批民眾，他們大多是從柬埔寨詐騙園區脫身的中國公民。據《柬單網》報道，多個電騙園區被搗破後，大量集團成員獲准自行離開，成千上萬人走出園區，踏上不確定的歸途。

在金邊的中國駐柬埔寨大使館門外，自17日起已有人大排長龍，昨日更有數百人在使館外的街道上排成兩條隊伍。他們大多面色疲憊，衣著單薄，由於身上沒有護照，只能通過辦理回國證明或旅行證尋找合法回家的途徑。

柬埔寨新聞網站「Cambojanews」引述多名輪候中的中國人表示，他們是從西哈努克市的電騙園區中逃跑出來，想在農曆新年前回國，所以來到使館求助。不過使館的保安人員則聲稱，輪候人士當中只有少數是網騙成員，其餘的都是純粹為了申請旅遊簽證。

中國外交部發言人郭嘉昆昨回應說，中國政府高度重視海外中國公民的安全。一段時間以來，中方同柬埔寨積極合作，打擊跨境電信網絡詐騙犯罪，取得顯著成效。中國駐柬埔寨使館正與柬方保持溝通協調，開展相關的工作。

柬埔寨擬對華免簽政策

中國和緬、柬、泰等國近年開展嚴打電騙行動，緬北四大家族、KK園區等已被取締。本月7日，福建出生的柬埔寨「電詐之王」陳志被押返北京查辦。另一名華人電騙頭目黃繼茂也在柬國被捕，他是西哈努克省臭名昭著「皇樂園區」的老闆。柬埔寨高層聲稱，將持續採取嚴厲和果斷的執法行動以剷除電詐犯罪活動，提升柬埔寨國際形象和聲譽。

柬埔寨擁有吳哥窟等世界名勝，但在電騙陰影下，旅遊業受到重大影響。《柬中時報》報道，柬埔寨旅遊部與私人領域合作，將啟動「清源行動」專項宣傳活動，以打擊負面虛假信息，傳播柬埔寨旅遊的正面形象。

柬國旅遊部部長何哈近日主持與柬埔寨旅行社協會的磋商會議，共計110人參加。據報道，柬埔寨當局計劃今年中試行對所有持中國護照的中國公民——包括中國大陸、香港和澳門實行免簽政策，試行期從今年6月15日至10月15日。