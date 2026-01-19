總理李強今年首場座談會 AI新貴Minimax創始人閆俊傑等9人發言

國務院總理李強19日下午主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告》和《「十五五」規劃綱要(草案)》兩個徵求意見稿的意見建議。央視新聞聯播畫面顯示，本月初在港上市的國產AI新貴Minimax創始人閆俊傑成為座上賓，並獲安排發言。

座談會上，明明、賀佳、閆俊傑、張智剛、龔旗煌、余曉暉、王擁軍、周莉亞、石宇奇等先後發言。大家認為，去年面對複雜嚴峻的外部形勢，我們國家在穩增長、調結構、惠民生等方面推出很多務實舉措，發展中的積極因素不斷積累，取得的成績實屬不易。

上述與會發言的9人中，明明是中信證券首席經濟學家；賀佳是南開大學金融學院副院長、金融經濟系系主任、教授；閆俊傑是Minimax創始人；張智剛是國家電網有限公司董事長、黨組書記；龔旗煌是北京大學黨委副書記、校長；余曉暉是中國信息通信研究院院長、黨委副書記；王擁軍是首都醫科大學附屬北京天壇醫院院長、神經病學專家；周莉亞是舞蹈編導、舞者；石宇奇是羽毛球運動員。