殺豬宴｜網上叫賣發起人「呆呆」重慶家門口泥土 一斤200元

即時中國
更新時間：21:04 2026-01-19 HKT
發佈時間：21:04 2026-01-19 HKT

重慶女孩「呆呆」發起的「刨豬宴」刷屏全網後，有網友發二手交易平台上，竟然有多名賣家以「呆呆家鄰居」名義，公開售賣重慶合川女孩「呆呆」家門前的泥土，並宣稱其為「發財土」「能轉運」，一斤標價從66.66元到200元（人民幣，下同）不等。

相關二手交易平台工作人員稱，平台現行公約沒有明確禁止售賣該商品。呆呆所居住的慶福村，村委會工作人員則表示，他們已關注到該情況，會去核實。」有網友調侃：「這年頭，連泥巴都能『變現「了。」也有不少人質疑：「這算不算新型網絡迷信消費？

內地封面新聞記者19日私信了其中幾位賣家，嘗試了解相關情況。其中一位賣家回應表示，「166這個數字很吉利，（這個土）保您買回去，今年順風順水。」

當記者繼續追問如何保證土是從「呆呆」家獲取，又是否合規時？賣家回覆稱，「合規的，我可以去現場挖，拍視頻給你。下午有幾個人要，我一起去挖。」

