九大簋早餐︱浙江寶媽04起身為仔備餐 牛扒、酸菜魚、BBQ列陣狂吸粉︱有片

浙江寧波有41歲阿媽，因牛奶麵包給16歲兒子做早餐，遭網民嘲諷太敷衍，於是改為每日凌晨4時起床，製作酸菜魚、烤肉、打邊爐等九大簋式豐盛早餐還擊，結果網民每日追看寶媽的餐單，半個月吸粉絲近78萬。

網民揶揄激發煮大餐

寧波人妻麗萍，過去為高一兒子準備的，也是尋常百姓慣見的牛奶、豆沙包及旺旺雪餅等早餐，卻遭網民調侃做媽做得太馬虎，短片上架1日獲逾11萬瀏覽。

不堪一「激」的麗萍，於是由過去家中有什麼吃什麼，改為製作「豐盛早餐」，每日凌晨4時便開始備餐，餐單包括酸菜魚、烤肉、火鍋、牛排等，按兒子喜好變更菜式。

麗萍指，有些複雜的餐食，丈夫也會起床一起幫忙準備。

麗萍的動態中也顯示，她為兒子準備早餐的方式是「隨心、隨手」，並未刻意追求豪華，只是希望孩子吃得開心。

被質疑「預製菜」擺拍

麗萍的九大簋式早餐，在網上人氣不斷上升，不少粉絲追看之餘，還會私訊她詢問翌日菜式，「明天什麽時候更新」、「明天準備了什麽好吃的」、「麗萍，還有半小時就要起來做飯啦」。

也有網民質疑，短片是擺拍，實際的拍攝和備餐時間，並非凌晨起床即做即播。

麗萍則解釋，自己因習慣常年拉窗簾，影片拍攝與擺拍無關；她也在帳號主頁寫下，做早餐的壓力開始「比上班還大」。

隨著麗萍的雷霆早餐系列越來越受歡迎，她的短片賬號也由原來不足1000粉絲，半個多月間，截至19日下午，已上升至77.6萬。

人氣高漲，但麗萍表示只想分享生活日常，對商業合作保持謹慎，並強調孩子未滿18歲，仍以學業為重。