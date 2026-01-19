北上注意︱寒流明早入粵斷崖式降溫 深圳周三料跌穿10℃

北方一股強勁寒潮將在20日進入粵北，夜晚南部沿海開始降溫3～5℃，預料周三（21日）至周四，深圳會跌至10℃，廣東北部山區更可能有雨夾雪或凍雨。

廣東將受一股寒潮影響，氣溫會急降。

據廣東天氣及深圳晚報消息，北方較強冷空氣前鋒20日早晨影響粵北，傍晚前後影響中部，20日夜間影響南部沿海，過程平均氣溫下降幅度：粵北下降7～10℃，中部下降5～7℃，南部沿海下降3～5℃，過程最低氣溫出現在22日前後，21-23日粵北有大範圍5℃以下低溫，粵北高海拔山區-4～0℃，有雨夾雪或凍雨。

深圳市氣象台指，20日夜間起冷空氣將正式影響深圳，21-22日氣溫跌破10℃，體感陰冷，北風同步增強。