人口負增長｜中國去年792萬人出生比前年減162萬 創1949年以來新低

國家統計局公佈去年人口統計，2025年全國人口14.0489億，較前年減少339萬人。全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰，比2024年的954萬人出生，減162萬，是1949年以來最低。

統計數據顯示，2025年全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰；死亡人口1131萬人，人口死亡率為8.04‰；人口自然增長率為-2.41‰（2024年為-0.99‰）。

中國2025年僅有792萬人，是1949年以來最低。新華社

從性別構成看，男性人口71685萬人，女性人口68804萬人，總人口性別比為104.19（以女性為100，2024年為104.34）。

從年齡構成看，16—59歲人口85136萬人，佔全國人口的比重為60.6%；60歲及以上人口32338萬人，佔全國人口的23.0%，其中65歲及以上人口22365萬人，佔全國人口的15.9%（2024年比重分別為60.9%，22.0%，15.6%）。

從城鄉構成看，城鎮常住人口95380萬人，比上年末增加1030萬人；鄉村常住人口45109萬人，減少1369萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為67.89%，比上年末提高0.89個百分點。從受教育程度看，16—59歲人口平均受教育年限達到11.3年，比上年提高0.1年。