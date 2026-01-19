Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

人口負增長｜中國去年792萬人出生比前年減162萬 創1949年以來新低

即時中國
更新時間：11:20 2026-01-19 HKT
發佈時間：11:20 2026-01-19 HKT

國家統計局公佈去年人口統計，2025年全國人口14.0489億，較前年減少339萬人。全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰，比2024年的954萬人出生，減162萬，是1949年以來最低。

統計數據顯示，2025年全年出生人口792萬人，人口出生率為5.63‰；死亡人口1131萬人，人口死亡率為8.04‰；人口自然增長率為-2.41‰（2024年為-0.99‰）。

中國2025年僅有792萬人，是1949年以來最低。新華社
中國2025年僅有792萬人，是1949年以來最低。新華社

從性別構成看，男性人口71685萬人，女性人口68804萬人，總人口性別比為104.19（以女性為100，2024年為104.34）。

從年齡構成看，16—59歲人口85136萬人，佔全國人口的比重為60.6%；60歲及以上人口32338萬人，佔全國人口的23.0%，其中65歲及以上人口22365萬人，佔全國人口的15.9%（2024年比重分別為60.9%，22.0%，15.6%）。

從城鄉構成看，城鎮常住人口95380萬人，比上年末增加1030萬人；鄉村常住人口45109萬人，減少1369萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為67.89%，比上年末提高0.89個百分點。從受教育程度看，16—59歲人口平均受教育年限達到11.3年，比上年提高0.1年。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
16小時前
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
19小時前
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
突發
3小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
6小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
14小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
20小時前