Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI生活︱阿里千問「替你辦事」 一句話幫你點外賣訂機票推薦商品

即時中國
更新時間：08:55 2026-01-19 HKT
發佈時間：08:55 2026-01-19 HKT

實現「一句話點外賣、找餐廳、訂機票」，AI助手正從「聊天工具」升級為「任務執行者」，阿里巴巴、字節跳動、騰訊等內地互聯網巨頭爭相入局。阿里近日發布最新版千問APP，支持AI點外賣、訂機票、訂酒店等功能。此前，字節亦推動豆包大模型與抖音電商及本地生活業務深度融合。分析指出，當AI助手真正開始「替你辦事」，這場圍繞「幫我……」的入口爭奪，將是模型、流量、生態、數據的綜合比併。

▍中國組 ▍

1月15日，千問APP宣布接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，配合正在定向邀測的「任務助理」功能，支持400多項辦事能力——從點外賣、買東西，到訂機票酒店、寫報告、做網頁，甚至打電話訂餐廳，都能用「一句話完成」。

一經落指令可直接完成

以AI外賣功能為例，用戶只需輸入「幫我點杯奶茶」等指令，千問即可調用淘寶閃購服務完成精準定位、商家匹配、定單生成，並通過內置「支付寶AI付」完成支付，整個流程毋須跳轉其他應用。

訂酒店場景下，輸入「幫我買一個晚上在XXX附近入住的酒店，性價比最高」時，千問會調用飛豬出行，篩選出不同價格的酒店，並給出推薦理由。點擊酒店信息卡片，即可直接跳轉至定購界面。

跳出文字建議

對此，不少網民試用後紛紛稱讚：「以後再也不用翻來翻去選商家了」。還有人稱，「一句話消費」體驗「太絲滑」，以後不只要「剁手」，還要「堵嘴」。不過也有人評論，速度是挺快，「就是價格可能比不上自己選的美麗。」此前，豆包已於去年10月完成升級，正式接入抖音商城。當用戶提出消費相關問題，豆包不再局限於提供文字建議，而是會推薦具體商品，並引導跳轉購買。

去年8月，近期登陸港股的「國產大模型第一股」智譜，亦發布支持一句話點奶茶、訂機票的首個手機Agent（智能體）AutoGLM2.0，能自動跳轉幫用戶操作、完成任務。騰訊元寶也和京東圖書商城合作進行AI導購。

《北京商報》引述北京社科院副研究員王鵬表示，AI時代，巨頭通過將自有生態（電商、本地生活、出行等）嵌入AI助手，讓用戶通過自然語言直接完成如訂機票、訂酒店等複雜操作，實現對話即服務。這本質是將AI助手打造為連接所有服務的唯一接口，替代傳統多App跳轉模式。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
16小時前
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
11小時前
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
特朗普本周迎執政一周年 諸多政策擾全球 專家料「拋售美國」交易浮現
宏觀經濟
3小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
17小時前
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火 全球陷混亂 警惕任期第二年泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
2026-01-18 06:00 HKT
渣馬｜ 周潤發陪鮑起靜轉跑10公里 率「幾百歲」明星隊齊衝線
即時體育
22小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
22小時前