AI生活︱阿里千問「替你辦事」 一句話幫你點外賣訂機票推薦商品

實現「一句話點外賣、找餐廳、訂機票」，AI助手正從「聊天工具」升級為「任務執行者」，阿里巴巴、字節跳動、騰訊等內地互聯網巨頭爭相入局。阿里近日發布最新版千問APP，支持AI點外賣、訂機票、訂酒店等功能。此前，字節亦推動豆包大模型與抖音電商及本地生活業務深度融合。分析指出，當AI助手真正開始「替你辦事」，這場圍繞「幫我……」的入口爭奪，將是模型、流量、生態、數據的綜合比併。

▍中國組 ▍

1月15日，千問APP宣布接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，配合正在定向邀測的「任務助理」功能，支持400多項辦事能力——從點外賣、買東西，到訂機票酒店、寫報告、做網頁，甚至打電話訂餐廳，都能用「一句話完成」。

一經落指令可直接完成

以AI外賣功能為例，用戶只需輸入「幫我點杯奶茶」等指令，千問即可調用淘寶閃購服務完成精準定位、商家匹配、定單生成，並通過內置「支付寶AI付」完成支付，整個流程毋須跳轉其他應用。

訂酒店場景下，輸入「幫我買一個晚上在XXX附近入住的酒店，性價比最高」時，千問會調用飛豬出行，篩選出不同價格的酒店，並給出推薦理由。點擊酒店信息卡片，即可直接跳轉至定購界面。

跳出文字建議

對此，不少網民試用後紛紛稱讚：「以後再也不用翻來翻去選商家了」。還有人稱，「一句話消費」體驗「太絲滑」，以後不只要「剁手」，還要「堵嘴」。不過也有人評論，速度是挺快，「就是價格可能比不上自己選的美麗。」此前，豆包已於去年10月完成升級，正式接入抖音商城。當用戶提出消費相關問題，豆包不再局限於提供文字建議，而是會推薦具體商品，並引導跳轉購買。

去年8月，近期登陸港股的「國產大模型第一股」智譜，亦發布支持一句話點奶茶、訂機票的首個手機Agent（智能體）AutoGLM2.0，能自動跳轉幫用戶操作、完成任務。騰訊元寶也和京東圖書商城合作進行AI導購。

《北京商報》引述北京社科院副研究員王鵬表示，AI時代，巨頭通過將自有生態（電商、本地生活、出行等）嵌入AI助手，讓用戶通過自然語言直接完成如訂機票、訂酒店等複雜操作，實現對話即服務。這本質是將AI助手打造為連接所有服務的唯一接口，替代傳統多App跳轉模式。