王菲前夫｜李亞鵬欠債風波口碑反轉 網友捐款1600萬救嫣然醫院

近日，王菲前夫、男星李亞鵬參與創辦的北京嫣然天使兒童醫院，因拖欠2600多萬元（人民幣，下同)房租等費用，被法院下達強制執行令、面臨搬遷。李亞鵬說，醫院開業以來，完成1.1萬台唇顎裂手術，服務患兒超50萬人次，其中7000名患兒全額免費。

事件引發關注，公眾對李亞鵬的認知，也從「沒有商業頭腦」變成了「俠之大者」，並且紛紛捐款，截至18日下午，超過27萬網友捐款已超1600萬元。

由於欠租，理論上最晚到2025年12月4日，醫院房屋就應該騰退給房東。不過，目前醫院仍在正常運營。

嫣然天使兒童醫院病床上的小患者。

李亞鵬14日發布名為「最後的面對」、長達30分鐘的視頻。他在視頻中提到：北京嫣然天使兒童醫院2009年租下現址，2012年開業，2019年10年租約期滿時，房東要求房租翻倍，「雖然租金太貴，但醫院搬家不是小事。」他說，房東在2019年續約時，年租金從原每年約500萬元（月租約40萬元）上漲至1000萬元（月租約80萬元）。

他說，面對這樣的情況，「我們討論了半年，想著努努力，就簽下了。這可能是一個錯誤的選擇。」他表示認可法院的判決：「法理上，我們就是欠人家租金了。」

李亞鵬說，在醫院真正關門之前，預約的手術還是要做完，「哪怕法院已經判決了，房東也在催。」嫣然醫院還能否運營下去？他坦言，「看有沒有公益力量提供幫助，沒了就關門，我的情懷大過了我的能力，自己內心已經和解了，可以放下了」。

李亞鵬透露給許多患者免費做手術。

這段採訪讓公眾對李亞鵬產生同情和理解，網友評論：「老李雖不會做生意，但是確實真心在做公益」。知名作家六神磊磊轉發相關消息提到：「衝這個，得叫一聲鵬哥。」

李亞鵬的長視頻發布後，「給李亞鵬捐款」成為網路熱點。不少網友尋找「嫣然唇顎裂患者救助計畫」捐款入口，已超1600萬元。

江蘇省蘇州市昆山市一家愛心企業主動伸出援手，表示願無償提供場地，供北京嫣然天使兒童醫院使用。