三沙市長文斌落馬 民眾敲鑼打鼓燒炮仗慶祝

官方近日宣布，原海南三沙市委副書記、原市長文斌涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。由於三沙是南海諸島上設立的一個地級市，引起外界關注，與此同時，有視頻在網絡流傳，文斌曾任縣委書記的臨高縣，當地群眾走上街頭，舉牌、敲鑼、打鼓慶祝。

「感謝共產黨為民除害」

據視頻畫面顯示，臨高縣多名群眾走上街頭，包括兒童也參與其中，舉著寫著「感謝共產黨為民除害」字樣的牌子。現場畫面發佈到社交網路平台後，引發網友群體熱議。

三沙市長文斌落馬，其曾任縣委書記的臨高縣有民眾上街慶祝。

文斌長期在海南任職，曾任海口市財政局局長、海口副市長，2020年任臨高縣委書記（副廳級），2023年12月調任三沙市長。

三沙市成立於2012年，轄區範圍包括西沙群島、南沙群島、中沙群島，島嶼面積13平方公里，海域面積200多萬平方公里，是中國最年輕、管轄面積最大、人口最少的地級市。