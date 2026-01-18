Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內蒙古包頭市工廠區發生爆炸 2死5失聯 66人送院｜有片

即時中國
更新時間：19:41 2026-01-18 HKT
發佈時間：16:44 2026-01-18 HKT

位於內蒙古包頭市的包鋼稀土鋼板材廠今天（18日）下午3時發生爆炸，廠區涉及稀土合金鋼材生產，爆炸威力巨大，現場伴隨巨響及強烈震動，導致周邊多戶居民家中玻璃門窗被震碎。新華社引述官方消息報道，截至18日17時30分，事故造成2人死亡、5人失聯，另有66人送醫，其中3人重症。

有網友稱現場又多輛救護車，包鋼醫院、包鋼三醫院等醫院均在收治傷者。包鋼醫院一名工作人員告訴記者，已經送來了40多人，正在搶救。

據新華社此前報道，發生爆炸時，周邊地區有明顯震感。事故發生後，自治區黨委、政府高度重視，內蒙古自治區黨委書記王偉中、自治區政府主席包鋼趕赴事故現場，事故原因正在調查中。

