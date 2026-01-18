Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘭州纜車停電過百遊客被困 事主：2小時才被救下人都凍僵

即時中國
更新時間：17:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-18 HKT

甘肅蘭州龍山國際滑雪場17日發生停電事故，致104名遊客被困，有被困遊客網上發文稱，自己被困2個小時後被救下，稱「人都凍僵了」。涉事滑雪場18日稱當晚全部被困遊客均平安落地，未造成人員傷亡，目前滑雪場已暫停營業，後續會對遊客進行補償。

滑雪場暫停業

網上流傳影片可見，遊客坐在纜車上停在半空。纜車下方有救援人員正在施救。救援人員告知遊客將雪板全部扔下後，在纜車座位下方搭長梯將遊客救出。

相關新聞：大範圍雨雪侵襲 新疆最低-40℃

有網友稱，自己被困2個小時後才被救下，有人稱「凍麻了」「我都掛成烤鴨了」，還有人稱被困近3個小時，最終在纜車恢復正常運行後安全落地。該人表示，雪場要好好考慮安全問題。

龍山滑雪場工作人員18日上午稱事發當日出現電力故障問題，滑雪場目前已經暫停營業，何時再開業無法確定，並表示雪場會對被困遊客進行補償。

據「央視新聞」報道，1月17日下午4時，皋蘭縣什川鎮蘭州龍山國際滑雪場纜車因突發停電故障導致停車，滑雪場緊急處置20分鐘後恢復正常供電，再次啟動纜車驅動齒輪箱出現卡滯導致纜車停運，纜車遊客104人被困。

另據皋蘭發布消息，截止當晚6時47分，纜車恢復正常運行，被困遊客全部安全落地，未造成人員傷亡。

龍山滑雪場當晚11時07分，通過微信公眾號就此事致歉，目前故障原因正全力調查，將配合相關部門全面排查安全隱患，做好後續處理工作。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
影視圈
1小時前
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:34
渣打馬拉松2026︱田總：得獎名單暫無調亂號碼布情況 10名海外精英跑手獲金級成績
社會
1小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
4小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱50名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
突發
1小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
2026-01-17 16:37 HKT
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
2026-01-17 15:47 HKT
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
影視圈
6小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
傷腎食物｜中年漢不煙不酒愛運動 血管仍老化腎臟如80歲 戒吃1食物半年逆轉腎功能
傷腎食物｜中年漢不煙不酒愛運動 血管仍老化腎臟如80歲 戒吃1食物半年逆轉腎功能
醫生教室
6小時前
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
00:17
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
突發
2小時前