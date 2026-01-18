蘭州纜車停電過百遊客被困 事主：2小時才被救下人都凍僵

甘肅蘭州龍山國際滑雪場17日發生停電事故，致104名遊客被困，有被困遊客網上發文稱，自己被困2個小時後被救下，稱「人都凍僵了」。涉事滑雪場18日稱當晚全部被困遊客均平安落地，未造成人員傷亡，目前滑雪場已暫停營業，後續會對遊客進行補償。

滑雪場暫停業

網上流傳影片可見，遊客坐在纜車上停在半空。纜車下方有救援人員正在施救。救援人員告知遊客將雪板全部扔下後，在纜車座位下方搭長梯將遊客救出。

有網友稱，自己被困2個小時後才被救下，有人稱「凍麻了」「我都掛成烤鴨了」，還有人稱被困近3個小時，最終在纜車恢復正常運行後安全落地。該人表示，雪場要好好考慮安全問題。

龍山滑雪場工作人員18日上午稱事發當日出現電力故障問題，滑雪場目前已經暫停營業，何時再開業無法確定，並表示雪場會對被困遊客進行補償。

據「央視新聞」報道，1月17日下午4時，皋蘭縣什川鎮蘭州龍山國際滑雪場纜車因突發停電故障導致停車，滑雪場緊急處置20分鐘後恢復正常供電，再次啟動纜車驅動齒輪箱出現卡滯導致纜車停運，纜車遊客104人被困。

另據皋蘭發布消息，截止當晚6時47分，纜車恢復正常運行，被困遊客全部安全落地，未造成人員傷亡。

龍山滑雪場當晚11時07分，通過微信公眾號就此事致歉，目前故障原因正全力調查，將配合相關部門全面排查安全隱患，做好後續處理工作。