特稿︱「斬殺線」提出者「牢A」緊急回國 稱在美受威脅

一名在美留學的中國博主「牢A」近期提出「斬殺線」概念，稱美國民眾的財務狀況一旦跌破某個臨界值，就會在一系列社會機制的運行下慘遭「斬殺」。此番反映美國貧困問題的言論受到全球關注，中國官媒《求是》、美媒《紐約時報》、英媒《經濟學人》等接連刊文撰評。近日「牢A」緊急回國，昨晚開直播稱在美最後1個月受到人身威脅。

揭美國結構性經濟脆弱

B站博主「斯奎奇大王」（被網友稱為「牢A」）昨晚開直播稱，離開美國前他頻繁受到人身威脅，比如收到內含恐怖血腥、屍體圖片的恐嚇信、郵件等，因此他趕在《紐約時報》13日刊發「斬殺線」相關文章前夕，緊急登上回國飛機，「走了沒幾天就上《紐約時報》了，那會再走就已經來不及了。差不多前後腳就找上門來了。」

「牢A」聲稱因揭露美國底層慘況，遭到威脅，要緊急回國。Ｂ站

操東北口音的「牢A」自稱是美國西雅圖某大學生物醫學專業學生，在導師推薦下兼職助理法醫，並由此收集了大批因貧困、藥物濫用或意外離世的底層人物故事。

他將起源於遊戲術語的「斬殺線」概念延伸至社會學領域，指美國中產與赤貧之間缺乏緩衝帶，一旦階層滑落就會觸發連鎖性的「斬殺」機制。在過往的直播和影片中，「牢A」展示了部分「斬殺線」實例，比如當地洪水爆發，因失業淪為流浪漢的微軟前程序員，因躲入下水道避雨而被洪水淹死；當地孩子們在寒冷的萬聖節夜晚挨家挨戶乞食；受傷工人因無力支付醫療費被醫院拒之門外等。

在「牢A」繪聲繪色的描述下，這些直白而獵奇的故事迅速引發大批中國網友回應，其B站粉絲數現已突破170萬，「斬殺線」一夜間成為熱詞。《求是》刊文稱，「斬殺線」形象揭示了美國社會結構性的經濟脆弱。《紐約時報》則認為，相關概念雖形象描繪了美國貧困的系統性問題，但中國官媒大肆炒作此詞，主要是為宣揚中國制度優越性，並為國內民眾提供情感慰藉。