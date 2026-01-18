Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特稿︱「斬殺線」提出者「牢A」緊急回國 稱在美受威脅

即時中國
更新時間：09:10 2026-01-18 HKT
發佈時間：09:10 2026-01-18 HKT

一名在美留學的中國博主「牢A」近期提出「斬殺線」概念，稱美國民眾的財務狀況一旦跌破某個臨界值，就會在一系列社會機制的運行下慘遭「斬殺」。此番反映美國貧困問題的言論受到全球關注，中國官媒《求是》、美媒《紐約時報》、英媒《經濟學人》等接連刊文撰評。近日「牢A」緊急回國，昨晚開直播稱在美最後1個月受到人身威脅。

揭美國結構性經濟脆弱

B站博主「斯奎奇大王」（被網友稱為「牢A」）昨晚開直播稱，離開美國前他頻繁受到人身威脅，比如收到內含恐怖血腥、屍體圖片的恐嚇信、郵件等，因此他趕在《紐約時報》13日刊發「斬殺線」相關文章前夕，緊急登上回國飛機，「走了沒幾天就上《紐約時報》了，那會再走就已經來不及了。差不多前後腳就找上門來了。」

「牢A」聲稱因揭露美國底層慘況，遭到威脅，要緊急回國。Ｂ站
「牢A」聲稱因揭露美國底層慘況，遭到威脅，要緊急回國。Ｂ站

操東北口音的「牢A」自稱是美國西雅圖某大學生物醫學專業學生，在導師推薦下兼職助理法醫，並由此收集了大批因貧困、藥物濫用或意外離世的底層人物故事。

他將起源於遊戲術語的「斬殺線」概念延伸至社會學領域，指美國中產與赤貧之間缺乏緩衝帶，一旦階層滑落就會觸發連鎖性的「斬殺」機制。在過往的直播和影片中，「牢A」展示了部分「斬殺線」實例，比如當地洪水爆發，因失業淪為流浪漢的微軟前程序員，因躲入下水道避雨而被洪水淹死；當地孩子們在寒冷的萬聖節夜晚挨家挨戶乞食；受傷工人因無力支付醫療費被醫院拒之門外等。

在「牢A」繪聲繪色的描述下，這些直白而獵奇的故事迅速引發大批中國網友回應，其B站粉絲數現已突破170萬，「斬殺線」一夜間成為熱詞。《求是》刊文稱，「斬殺線」形象揭示了美國社會結構性的經濟脆弱。《紐約時報》則認為，相關概念雖形象描繪了美國貧困的系統性問題，但中國官媒大肆炒作此詞，主要是為宣揚中國制度優越性，並為國內民眾提供情感慰藉。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
00:58
渣打馬拉松2026．持續更新︱市民「捕獲」周潤發現身10公里賽 半馬男、女子冠軍：香港賽道多斜坡具挑戰性
社會
1小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
11小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
17小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
12小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
16小時前
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
3小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
20小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
12小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
23小時前