Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「黑士多啤梨」應市每KG賣¥600 果園老闆親解有咩吸引力……

即時中國
更新時間：23:13 2026-01-17 HKT
發佈時間：23:13 2026-01-17 HKT

每年踏入春天，就士多啤梨（內地稱草莓）當造季節，市場上出現無數鮮紅色的士多啤梨，每粒都讓人垂涎欲滴。近日，內地一款「黑草莓」引發關注，網上平台一公斤售價高達600多元（人民幣‧下同）。

內地「封面新聞」報道，雖然這款士多啤梨名字有「黑」字，但實際上這種士多啤梨並非黑色，而是深紫色，其顏色比普通的紅草莓要深得多。

報道又指，在電商平台上，黑士多啤梨價格參差，最便宜一公斤售價160多元，最貴的一種「甄選大國」，每公斤達630元。

有商家形容「黑色士多啤梨」是士多啤梨界中的「愛馬士」。封面新聞
有商家形容「黑色士多啤梨」是士多啤梨界中的「愛馬士」。封面新聞
內地「黑色士多啤梨」應市，高昂售價引起關注。微博@CC是小嘀呱
內地「黑色士多啤梨」應市，高昂售價引起關注。微博@CC是小嘀呱
內地「黑色士多啤梨」應市，高昂售價引起關注。微博@CC是小嘀呱
內地「黑色士多啤梨」應市，高昂售價引起關注。微博@CC是小嘀呱

近兩、三年在中國市場出現

一位電商表示，不同的價位，水果的品質不一樣。該電商稱，這款真紅美玲士多啤梨，有A+級、A級、B級的區分，不同級別在甜度、個頭等方面有不同。「這個是2020年左右引入中國種植的，這兩三年才面向中國的消費者。因為種植量不大，尤其是優質的A果，採購的成本很高，因此價格也比較高。」

不過在銷量方面，卻不像其價格那般高，除了幾家銷量達到900+、1000+，不少銷量只有個位數。

個別商家銷量僅個位數

雖然銷售價格幾乎是普通紅色士多啤梨的一倍，但有士多啤梨種植園老闆坦言，「效益還不如紅顏草莓好。」他表示，有些顧客喜歡吃糖度高的草莓，就會購買黑草莓。黑草莓的口感在冬季也確實更有優勢，但到了春季，黑草莓在果型以及商品率方面，都大打折扣，「絕大多數人還是喜歡吃紅顏草莓，我們種植園面積最多的也是這種。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
8小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
6小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
3小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
7小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
14小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
14小時前
02:22
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
突發
8小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
11小時前
前港姐胡家惠20年閨密變新歡 暗戀多年因一事上位做正印 宣告離婚兩個月火速走出陰霾
前港姐胡家惠20年閨密變新歡 暗戀多年因一事上位做正印 宣告離婚兩個月火速走出陰霾
影視圈
6小時前