「黑士多啤梨」應市每KG賣¥600 果園老闆親解有咩吸引力……

每年踏入春天，就士多啤梨（內地稱草莓）當造季節，市場上出現無數鮮紅色的士多啤梨，每粒都讓人垂涎欲滴。近日，內地一款「黑草莓」引發關注，網上平台一公斤售價高達600多元（人民幣‧下同）。



內地「封面新聞」報道，雖然這款士多啤梨名字有「黑」字，但實際上這種士多啤梨並非黑色，而是深紫色，其顏色比普通的紅草莓要深得多。

報道又指，在電商平台上，黑士多啤梨價格參差，最便宜一公斤售價160多元，最貴的一種「甄選大國」，每公斤達630元。

有商家形容「黑色士多啤梨」是士多啤梨界中的「愛馬士」。封面新聞

內地「黑色士多啤梨」應市，高昂售價引起關注。微博@CC是小嘀呱

近兩、三年在中國市場出現

一位電商表示，不同的價位，水果的品質不一樣。該電商稱，這款真紅美玲士多啤梨，有A+級、A級、B級的區分，不同級別在甜度、個頭等方面有不同。「這個是2020年左右引入中國種植的，這兩三年才面向中國的消費者。因為種植量不大，尤其是優質的A果，採購的成本很高，因此價格也比較高。」



不過在銷量方面，卻不像其價格那般高，除了幾家銷量達到900+、1000+，不少銷量只有個位數。

個別商家銷量僅個位數

雖然銷售價格幾乎是普通紅色士多啤梨的一倍，但有士多啤梨種植園老闆坦言，「效益還不如紅顏草莓好。」他表示，有些顧客喜歡吃糖度高的草莓，就會購買黑草莓。黑草莓的口感在冬季也確實更有優勢，但到了春季，黑草莓在果型以及商品率方面，都大打折扣，「絕大多數人還是喜歡吃紅顏草莓，我們種植園面積最多的也是這種。」

