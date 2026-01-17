Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬年春晚︱機械人將再參演 網民：導演壓力山大

即時中國
更新時間：22:30 2026-01-17 HKT
發佈時間：22:30 2026-01-17 HKT

距離馬年春晚還有30天，春晚是央視每年的重頭節目，嘉賓名單都備受關注。中新社財經新媒體「中新經緯」報道，央視《2026年春節聯歡晚會》（簡稱：春晚）今日（17日）完成首次彩排。

相關新聞：春晚｜張藝謀導演《秧BOT》炸翻舞台 揭秧歌機械人神秘面紗

今年春晚以「騏驥馳騁 勢不可擋」為主題。報道指，繼蛇年春晚扭秧歌的智能機械人躋身「頂流」後，機械人將再度登上春晚舞台。

2025年蛇年春晚的舞台上，張藝謀導演的《秧BOT》節目開場，一群穿著花棉襖的機械人在現場扭起秧歌，機械人還會變換隊形、舞動身體，多角度轉手絹。經過一年時間，國內機械人技術更成熟，相信今年的機械人表演將更精彩。

相關新聞：宇樹科技｜國產機械人新功夫騰空踢碎西瓜 1.8米身高「逼退」老闆王興興

機械人更參演春晚，即時引起網民熱議，有人直言十分期待，亦有人提出要超越去年的驚喜度，絕非易事，讓導演倍感壓力。

網民意見：

AllenChina:平時的機器人視頻太多了，估計這次在春晚上的表演，如果沒有超預期表現的話，就談不上驚豔了。導演壓力山大！
檸檬汽水夏日-:期待
蒼井多:感覺吧，機器人會審美疲勞的。
亮公館 ：新年賀詞都提了 八成是機器人武術

