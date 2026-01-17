Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

安徽企業人為疏忽事故 4人吸入高濃度氮氣身亡

即時中國
更新時間：20:35 2026-01-17 HKT
發佈時間：20:35 2026-01-17 HKT

安徽去年（2025年）10月發生一宗中毒致窒息死亡事件，當地應急管理廳近日公布調查報告。

新華社報道，事發於2025年10月27日晚上，位於池州市東至縣的安徽鑫泰新材料有限公司用工程車間冷凍鹽水箱，更換冷凍鹽水期間發生重大事故，造成4人死亡，直接經濟損失608.75萬元人民幣。

調查報告稱，事故直接原因為該公司員工張某江違反受限空間作業安全管理規定，未履行受限空間作業審批手續，在未採取安全隔離措施、未通風、未進行氣體檢測、未佩戴隔絕式呼吸防護裝備的情況下，進入事故冷凍鹽水箱作業，因吸入高濃度氮氣等氣體導致事故發生。

施救人員在未做好個體防護的情況下盲目施救，造成傷亡擴大。事故間接原因系企業安全管理不力、企業特殊作業安全管理失管失控，地方政府及有關部門對化工企業安全監管不到位。

根據通報，安徽鑫泰新材料有限公司董事長等3人被公安機關採取強制措施。

