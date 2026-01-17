長壽秘訣︱追劇到半夜日日吃零食 溫州101歲阿婆反向養生

熬夜吃零食常被指是不良生活習慣，浙江溫州有101歲阿婆卻反其道而行，全無假牙的她，每日食零食、煲劇到凌晨一兩點，養生之道首在開心。

滿嘴真牙愛食薯片

據溫州都市報報道，姜月琴雖屆101歲，日子過得比年輕人還豐富。姜月琴有一套有別傳統的反向作息習慣，每日會捱夜煲電視劇到凌晨兩點。

姜月琴的女兒姚松萍透露，母親每天約十時起床，首先要喝杯綠茶。口中無一顆假牙的姜月琴，很愛吃零食，牙口好得讓人羨慕，除了馬蹄松，沙琪瑪、番薯棗等也是姜奶奶「零食寶庫」裡的常見食品；不僅如此，姜奶奶還像年輕人一樣鍾愛薯片。

姚松萍表示，她母親年輕時是旅遊達人，40多歲時，姜奶奶和已過世的老伴姚爺爺一起去黃山，80多歲時，兩人到杭州旅行，還在離西湖不遠的地方租了房子小住了大半年，89歲還能走上南京中山陵。

近兩年，姜奶奶還去過洞頭、永嘉、金華、蘇州遊玩，前前後後去過20多個城市。

對於母親的健康長壽，姚松萍分享指，主要歸功於「吃好、睡好，每天一杯綠茶，這些都是小事，更重要的是她心態好，不生氣、不較真，心裡不裝事兒，可以說活得很通透。」