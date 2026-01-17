Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長壽秘訣︱追劇到半夜日日吃零食 溫州101歲阿婆反向養生

即時中國
更新時間：20:00 2026-01-17 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-17 HKT

熬夜吃零食常被指是不良生活習慣，浙江溫州有101歲阿婆卻反其道而行，全無假牙的她，每日食零食、煲劇到凌晨一兩點，養生之道首在開心。

滿嘴真牙愛食薯片

據溫州都市報報道，姜月琴雖屆101歲，日子過得比年輕人還豐富。姜月琴有一套有別傳統的反向作息習慣，每日會捱夜煲電視劇到凌晨兩點。

姜月琴的女兒姚松萍透露，母親每天約十時起床，首先要喝杯綠茶。口中無一顆假牙的姜月琴，很愛吃零食，牙口好得讓人羨慕，除了馬蹄松，沙琪瑪、番薯棗等也是姜奶奶「零食寶庫」裡的常見食品；不僅如此，姜奶奶還像年輕人一樣鍾愛薯片。

姚松萍表示，她母親年輕時是旅遊達人，40多歲時，姜奶奶和已過世的老伴姚爺爺一起去黃山，80多歲時，兩人到杭州旅行，還在離西湖不遠的地方租了房子小住了大半年，89歲還能走上南京中山陵。

近兩年，姜奶奶還去過洞頭、永嘉、金華、蘇州遊玩，前前後後去過20多個城市。

對於母親的健康長壽，姚松萍分享指，主要歸功於「吃好、睡好，每天一杯綠茶，這些都是小事，更重要的是她心態好，不生氣、不較真，心裡不裝事兒，可以說活得很通透。」

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:22
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
突發
5小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
11小時前
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
11小時前
63歲前TVB小生4位數花膠當早餐 北上發展生活超富貴 吸金力強住歐式宮廷豪宅
63歲前TVB小生4位數花膠當早餐 北上發展生活超富貴 吸金力強住歐式宮廷豪宅
影視圈
10小時前
港鐵職員合力抬男乘客出車廂 網民：陰公囉，點解要咁拖？ 目擊者還原真相：唔使擔心｜Juicy叮
港鐵職員合力抬男乘客出車廂 網民：陰公囉，點解要咁拖？ 目擊者還原真相：唔使擔心｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
3小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
8小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
5小時前
佘詩曼契細佬自爆因工作大減情緒受困 曾天台「激戰」港姐冠軍 去年捲威嚇風波
佘詩曼契細佬自爆因工作大減情緒受困 曾天台「激戰」港姐冠軍 去年捲威嚇風波
影視圈
6小時前