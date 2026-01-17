Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉翔移民美國？︱傳聞登微博熱搜 急拍片闢謠「站出來，保證不打他」

即時中國
更新時間：15:35 2026-01-17 HKT
發佈時間：15:35 2026-01-17 HKT

今年42歲的中國「欄王」劉翔退役多年，近日一個有關他「移民美國」的傳聞登上微博熱搜。劉翔隨即在小紅書拍片回應，強調自己是愛國熱血小青年，又指「中國人愛中國」。

《北京日報》新媒體「長安街知事」微信公眾號指，劉翔近日在小紅書賬號發片《用一場旅行結束2025！》，曬出自己的旅行片段。

自稱「愛國熱血小青年」

相關新聞：劉翔起訴新東方子公司侵害肖像權 獲賠六千人民幣

劉翔於片尾說：「最近還有一個傳聞，說我移民了。誰說的？站出來，保證不打他！我一個愛國熱血小青年，我移民？到哪兒去移民？真是的。」
他還說，「中國人，愛中國，記住了！」劉翔的賬號備注也寫著「愛國熱血小青年」。

劉翔1983年7月出生於上海市，中國前110米欄運動員。2004年，曾取得雅典奧運會男子110米欄金牌，同時以12秒91成績打破奧運會紀錄。

劉翔是中國田徑史上、也是亞洲田徑史上第一個集奧運會、室內室外世錦賽、國際田聯大獎賽總決賽冠軍和世界紀錄保持者於一身的田徑運動員。他於2015年4月7日宣布退役。

