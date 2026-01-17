閨蜜坐前度腿河南妹跳樓變癱 法官「公平」理由判賠苦主¥6.9萬

河南有女子酒後撞見閨蜜坐在前度男友大腿上，激得衝上天台跳下導致癱瘓，事後控告前度及閨蜜等酒友賠償索賠43萬餘（人民幣‧下同）。結果法院指按公平及公序良俗原則，要前度及閨蜜承擔5%責任，賠約6.9萬元。判決引起網民議論。

按公序良俗精神判賠

「紅星新聞」報道，指中國裁判文書網日前公布的這宗案例，指王女於前度薛男在2024年分手，同年10月20日，王女與閨蜜郭女、薛男，朋友李某飲酒至凌晨3時。

王女期間稱因醉酒，到了李某出租屋時入房睡覺，後來上廁所時發現郭女坐在薛男大腿上，一氣之下上了天台跌落一樓導致下半身癱瘓。

王女傷後，控告上述3人，索賠43萬多元，法院則認定王女相關損失138萬餘元。

河南省寧陵縣人民法院審理認為，原告與3被告飲酒後回到出租屋，王女已入房睡覺，3被告已履行必要的護送及照顧義務，故王女不能基於共同飲酒行為向3被告主張承擔侵權責任。

法官指，基於公平原則及公序良俗精神，共同飲酒人應當給予王女適當補償，判3人共同承擔損失總額約5%，共6.9萬餘元。

網民對判官紛紛表示難以理解，「公平原則及公序良俗就是讓沒有過錯的人承擔責任嗎？」、「共同饮酒的也是倒霉？」、「我刷到（這新聞）了用陪嗎？」、「這個陵寧縣法院裡應該有幾個知心大姐姐吧」、「這視訊內容嚇到我了，請人民的法官判決，賠償我精神損失費一百萬」、「判這個案子的人多多少少也有點問題，估計是個女的」。