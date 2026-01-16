深圳水貝白銀商家「走佬」？ 商戶損失數萬到數十萬元

白銀價格狂飆，深圳水貝市場傳出「白銀商家走佬」。近日，廣東深圳多名網友通過社交平台發帖稱，深圳水貝一銀樓突然關店停業，多人在此購買的貴金屬板料未能兌付，老闆也已無法聯繫上。

維權群人數超350人

據《華商報》「大風新聞」報道，1月15日，涉事銀樓的合作方金先生稱，認識該銀樓老闆多年，此次訂購了5公斤白銀板料，但銀樓未能兌付，加上此前抵賬的貨款，銀樓老闆一共欠他27000多元（人民幣，下同）。

金先生稱，近期銀料貨源比較緊張，但沒想到銀樓老闆收錢後「走佬」，打電話給他時發現號碼已被註銷，14日下午有很多人前往銀樓維權。「聽說銀樓有價值約2億元的板料沒兌付，警方已經介入了，銀樓老闆在派出所。」

據藍鯨新聞報道，涉事是一家名為「和誠行」的水貝銀樓。多位涉事商戶透露，「走佬」傳聞不實，涉事的周老闆是交不出錢和貨，但沒有「走佬」。14日，該店已無法正常營業，老闆和警察都在店裡，當時很多人都在排隊登記涉案貨款和訂貨數量。對賬後老闆會簽名，但並未約定後續具體的處理方案。銀樓負責人於當天15時40分許被警方控制並帶離，目前該銀樓已暫停營業。前述受訪商戶感慨稱：「不知道這個算不算欠條？」

據悉，許多受波及的商戶目前已經報警，有維權群人數逾350人。多名商戶損失貨款幾萬元到數十萬元不等，其中部分是全款付清，保守估計整體案值約在千萬元以上。除了訂貨的下游商戶，還有一些提供銀料、舊料的上游供貨商也沒拿到貨款。

天眼查顯示，涉事銀樓成立於2022年，其法定代表人名下還有一間註冊於湖南長沙的珠寶公司。

據悉，在過去的2025年，白銀累計漲幅超過了147%。進入2026年後，白銀漲勢不減，1月14日晚，現貨白銀（倫敦銀現）盤中史上首次站上每安士92美元大關，最高觸及92.2美元。