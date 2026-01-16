神二十太空人歸來首公開亮相 詳述碎片撞擊險情

中國航天員科研訓練中心16日在京舉行神舟二十號乘組與記者見面會，航天員陳冬、陳中瑞、王杰「換乘」神舟二十一號飛船太空歸來後首次正式公開亮相。 ​​​

回顧太空險情

中國航天員科研訓練中心16日在北京航天城舉行神舟二十號乘組與記者見面會。這是神舟二十號太空人陳冬、陳中瑞和王杰「換乘」神舟二十一號飛船返回63天後，首次面向媒體與公眾正式公開亮相。

相關新聞：中國航天2026年日程排滿 有望成首個國家在月球上發現水

見面會上，乘組詳細回顧了返回前的緊急情況。在返回前最後檢查階段，乘組發現返回艙舷窗出現三角形貫穿裂紋，初步判斷為太空碎片撞擊所致。指令長陳冬第一時間拍照記錄並傳回地面，與神舟二十一號乘組共同對舷窗狀態進行觀察和討論。

陳中瑞表示，地面做了應急情況處置訓練。王杰表示乘組與地面航天人員響應應急預案，按照地面指令推進推遲返回前的各項準備工作。最終神舟二十號乘組順利換乘神舟二十一號返回艙安全著陸。從發現險情到完成「換乘」返回、神舟二十二號成功對接太空站，全程僅用20餘天。

相關新聞：中國太空站成功安裝太空碎片防護裝置

陳冬累計6次出艙任務

作為目前執行太空出艙任務次數最多的中國太空人，陳冬累計執行6次艙外任務。陳冬參與的第7次出艙活動是首次在艙內進行支持，對此印象非常深刻。「雖然身體未出艙，但大腦和眼睛全程緊跟隊友操作。」陳冬共執行了3次飛行任務，成為首個在軌駐留總時長超過400天的中國太空人。

相關新聞：神舟二十號︱3太空人順利出艙狀態良好 航天小鼠也安全

陳中瑞談首次出艙

作為第三批航天員，首次飛天便完成破紀錄204天駐留的陳中瑞先後執行3次艙外任務。「首次出艙從節點艙出發，這是太空站建成後首次從該艙段出艙，無經驗可借鑒，壓力很大。」為確保任務成功，乘組反覆演練流程。最終，他總結出「心態穩、身體穩、操作穩，動作要慢」的「三穩一慢」操作要領。在天地一體協同和乘組三人的密切配合下，經過8個多小時的艙外作業，圓滿完成了首次出艙任務。

王杰：學以致用

航天飛行工程師王杰深刻體會到「學以致用」的價值。在太空，一旦遇到設備異常故障，地面積累的基礎知識、設計原理以及多次模擬訓練中形成的肌肉記憶和應變思維，瞬間就派上了用場。王杰說：「平時學的每一點知識、練的每一次操作，都是為了太空這一刻的從容」。

在推遲返回的數天內，作為飛行工程師，王杰在6人駐留期間承擔著環控生保系統的維護重任。

據介紹，神舟二十號乘組身心狀態良好，各項醫學檢查結果正常，肌肉力量、耐力和運動心肺功能基本恢復到飛行前水平。待完成恢復期各項工作並進行健康評估後，3名太空人將轉入正常訓練。