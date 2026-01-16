李湘遭封殺︱多個平台賬號被禁關注 瘋傳3原因……

湖南衛視知名主持人、演員李湘16日突然微博、抖音、小紅書、快手等主流平台賬號均顯示「禁止關注」，名下超過10家公司已註銷。此次李湘被全網限制，具體違規細節目前尚未公開，但已經在網上引發熱議。

李湘被視為內地直播帶貨的先鋒，社群影響力相當高，其中微博粉絲達2456.2萬，抖音粉絲421萬，小紅書則有48.7萬位追蹤者。目前她所有社群帳號被視為「限制性措施」而非「封號」，現有用戶仍可瀏覽其歷史內容，但新用戶已無法點擊關注。業內人士分析，這種多家社群平台同步行動，可能暗示背後有監管機構的介入。

此外，據企查查信息稱，李湘名下超過10間公司已為註銷狀態，包括李湘（上海）影視文化工作室、湖南芒果傳媒有限公司等，行業涉及租賃和商務服務業、文化、體育和娛樂業，李湘多擔任股東、執行董事、總經理等身份。

關於李湘帳號被禁的原因，網上出現3種揣測。第一個是她的炫富舉動，她時常帶著女兒Angela（王詩齡）時常參加時尚與上流圈活動，言行常引發爭議。部分網友質疑她長期以來的奢侈生活方式，可能觸及了2025年「清朗行動」針對炫富及拜金主義等不良價值觀的整治紅線。第二個是涉及稅務違規，她名下原本有眾多企業，但其中14間目前已經註銷，引發外界對其稅務合規性的懷疑。第三個是網傳與隱私侵權事件有關，但尚未獲得證實。

李湘最後一次公開亮相在今年1月14日，當時，她同演員張藝興現身巴基斯坦駐華大使館一起參與關於如何進一步深化巴中兩國文化和人文紐帶的討論。

據悉，李湘，1976年2月10日出生於湖南省長沙市，畢業於中國傳媒大學，主持人、演員，2016年出任360娛樂總裁。曾主持湖南衛視《快樂大本營》為眾人熟知，還出演過《快嘴李翠蓮》、《四大名捕會京師》等電視劇。2019年，李湘開啟直播帶貨，目前全網粉絲超3200萬。