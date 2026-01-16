Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳地鐵︱5號線一站本月將停運2天 客流逼爆惹不滿急補鑊

即時中國
更新時間：15:36 2026-01-16 HKT
發佈時間：15:36 2026-01-16 HKT

深圳地鐵日均載客量達800萬人次。深圳城軌4條新線路在上月28日開通，其中13號線一期北段運作後，5號線留仙洞站在29日的上班早高峰出現「塞人」情況，無數乘客在站內要擠堵逾10分鐘才能離開。事件在網上引發熱議。深圳地鐵決定本月為留仙洞站進行改善工程。

相關新聞：深圳地鐵︱13號線開通累換乘站塞爆 官推3招疏導包括飛站惹議

據悉，留仙洞站已有15年歷史，該站是13號線換乘5號線的關鍵站點，周邊有深圳職業技術大學和深圳實驗學校高中部，還串聯起大疆等多家科技企業，客流密集。去年底地鐵13號線一期北段開通後帶來的疊加客流等因素影響，原有車站通行能力已無法滿足當前市民的通勤需求。

高峰期客流提高近78%

通報指出，1月23日至2月1日，留仙洞站將進行提升改造施工，其中1月24及25日（星期六、日），該站將會停止運作，列車將不停該站，期間要使用該站的乘客務必留意。

提升改造施工重點是擴大站廳面積、增設進出站閘機和步行樓梯等。改造後，車站早晚高峰時段客流通行效率預計將提高77.8%。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
5小時前
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
4小時前
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
6小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
2026-01-15 15:04 HKT
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
18小時前
前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解
前TVB「御用阿妹」神隱逾廿年罕露面 憶痛別3料癌症妹妹 跟輕生父臨終前和解
影視圈
6小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
23小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
8小時前