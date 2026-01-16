深圳地鐵︱5號線一站本月將停運2天 客流逼爆惹不滿急補鑊

深圳地鐵日均載客量達800萬人次。深圳城軌4條新線路在上月28日開通，其中13號線一期北段運作後，5號線留仙洞站在29日的上班早高峰出現「塞人」情況，無數乘客在站內要擠堵逾10分鐘才能離開。事件在網上引發熱議。深圳地鐵決定本月為留仙洞站進行改善工程。

相關新聞：深圳地鐵︱13號線開通累換乘站塞爆 官推3招疏導包括飛站惹議

據悉，留仙洞站已有15年歷史，該站是13號線換乘5號線的關鍵站點，周邊有深圳職業技術大學和深圳實驗學校高中部，還串聯起大疆等多家科技企業，客流密集。去年底地鐵13號線一期北段開通後帶來的疊加客流等因素影響，原有車站通行能力已無法滿足當前市民的通勤需求。

高峰期客流提高近78%

通報指出，1月23日至2月1日，留仙洞站將進行提升改造施工，其中1月24及25日（星期六、日），該站將會停止運作，列車將不停該站，期間要使用該站的乘客務必留意。

提升改造施工重點是擴大站廳面積、增設進出站閘機和步行樓梯等。改造後，車站早晚高峰時段客流通行效率預計將提高77.8%。

