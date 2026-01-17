¥49.9任食Pizza︱集團優惠清潔工遭批「離地」 老闆一句回應惹公關災難

內地連鎖Pizza（披薩，內地稱比薩）店比格（Big Pizza）推出「環衞工人福利日」活動，環衞工人可享49.99元/位的自助餐優惠價（人民幣，下同），比市價便宜了30元。



活動引發網民熱議，有人質疑低收入的環衞工人根本捨不得花近50元吃Pizza，福利活動只是「噱頭」、「離地」、「蹭流量」等。對此，比格創始人趙志強回應稱「憑良心而盡力做」。

一句「吃不吃得起是他們的事」惹怒網民

綜合內媒報道，比格披薩推出「環衞工人福利日」活動，宣布在國際清潔能源日（1月26日）當天，環衞工人憑工作證或身穿工作服到店，可享49.99元/位的自助餐優惠價（人民幣，下同），該價格比市價79.99元，便宜了30元。

活動海報一經發布，隨即在社交平台引發熱議，定價門檻是否脫離環衞工人實際消費能力成為爭議焦點。不少網民直言，49.99元的價格對於日均工資百元左右的一線環衞工人而言仍屬「高門檻」，有評論稱這是現實版的「何不食肉糜」。

對此，1月15日，比格比薩創始人趙志強否認「歧視」「作秀」等說法，他強調，定價已綜合人工、原料成本，「憑良心盡力做了」，至於環衞工人能否消費得起、捨不捨得消費，「是人家自己的事情」。

趙志強進一步說明，他們的營銷活動全年都在做，針對群體有律師、教師、醫護等等，並不是只針對環衞工人，對各行各業平等一致看待，不存在歧視。對於引發的爭議，趙志強說雖然不能理解，但他認為是件好事，至少可以引起大家對環衞工人的關注，「我希望，大家關注環衞工人這個群體，更應該思考的是能為他們做些什麼，而不是去指責採取行動的人。」

不過，對於始創人說法表面上說得通，網民們似乎不「買帳」，始終質疑：若「優惠價」依然高高在上讓環衞工吃不起，那這個「優惠」就失去了意義，反而成為企業純粹的形象宣傳，拿環衞工蹭流量；亦有網民直指，做善事本身就是付出，若成本企業是承擔不起的話，倒不如不做，做福利優惠要考慮實際情況，更不該說「吃不吃得起是他們的事」，別人吃不起，優惠不是形同虛設？難免有拿環衞工蹭流量之嫌，效果可能適得其反，變公關災難。