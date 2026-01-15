孤獨死剋星︱「死了麼」被下架？ 改名Demumu正向公眾徵集中文名

為獨居人群打造的安全防護工具App「死了麼」，一度登上蘋果App Store付費榜榜首。然而，1月15日，多間內媒報道，檢索蘋果App Store發現「死了麼」已經被下架，無法搜索下載，但出現了許多類似App，例如「活著麼-死了麼短信版」「Dead Yet?Pro」「死了麼漂流版」等。

類似App湧現

有指「死了麼」改名「Demumu」，App Store也有這個名稱的App，但未有官方消息證實。

相關新聞：孤獨死剋星︱ 「死了麼」App登頂蘋果付費榜爆紅 新版改名「Demumu」

15日，「死了麼」App賬號發帖稱，開啟微博每日簽到Day1，並附上「除卻生死均是小事」「報平安」的話題，配了一張自拍照。另外，「死了麼」創始人呂先生的微信暱稱增加了「決定公開露面」並附上照片。

此前，有聲音質疑「『死了麼』這個名字不吉利」，呂先生在接受採訪時回應道，命名靈感源於網友的真實需求，想過會「火」但沒想到「爆」。其稱自己也經歷過在深圳獨自打拼的孤獨感，「不認為這個名字不好」。

1月13日，「死了麼」APP發文，稱將啟用全球化品牌名Demumu。郭先生說，這個最終名稱是經過團隊慎重討論後創造的詞彙。他解釋道，其前兩個字母「De」取自英文單詞「Death」，用以緊扣「死亡」這一核心概念，在傳播上承接了此前「死了麼」的話題熱度；而後半部分的「mumu」則旨在營造一種親切、可愛的「Q萌」感。

目前Demumu正在向公眾徵集名字，1月18日晚23時59分截止，團隊表示：「我們將選取最佳創意，獎勵給第一位提出該名字的獲選用戶，奉上666元現金紅包。」

截至1月15日上午10時30分，該微博下共有1421條評論。其中點讚量最高的為網友起名「拼好墓」；還有網友起名為「明天見」「平安簽」「就不死」「活著呢」。也有網友表示，既然不叫「死了麼」，那麼就叫「還活著」。

另有簡單直白的名字，例如「在嗎」。還有網友巧用諧音「沒逝吧」。有天津網友用方言去起名「嘛呢」，是問候也是祈福。

還有網友兼顧全球用戶背景，建議起名「你好嗎」（HAY），即How are you，中英文辨識度都高，也符合原意。