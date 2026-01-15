Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流落柬埔寨街頭福建女網紅 已被家人接回國送院檢查

即時中國
更新時間：22:30 2026-01-15 HKT
發佈時間：22:30 2026-01-15 HKT

早前福建20歲女網紅Umi（本名吳甄楨）被發現全身瘀青、雙腿骨折流落柬埔寨街頭，最新消息指她已經回國，目前正在福州的醫院檢查身體。

內媒引述吳甄楨親屬消息，指吳甄楨的護照等東西弄丟了，所以補辦護照耽誤了一些時間。數天前她已經被母親接回國，身體好了很多，腳還有問題神經問題，可能是太久沒有走路神經被壓迫。

相關新聞：富貴生活淪流落柬埔寨街頭 福建女網紅認曾是電騙高層女友

相關新聞：福建女網紅流落柬埔寨街頭細節曝光 毒品測試呈陽性反應

據此前報道，去年12月26日，福建20歲女孩吳甄楨在柬埔寨西港一酒店附近流浪，膝蓋疑似受傷。照片顯示，她面目憔悴，手裡還有一張CT照片。她的短片平台賬號顯示有2.4萬粉絲，IP所在地為柬埔寨，最後的影片為2025年12月6日在柬埔寨發布。

吳甄楨的父親吳先生表示，2025年12月26日，女兒聯繫家裡稱腿出問題了，需要錢就醫，家裏趕緊叵匯款2200元，後來再也聯繫不到女兒。

1月4日晚，中國駐柬大使館通報稱，3日下午，駐柬使館駐西哈努克領辦在西哈努克市一家醫院找到吳甄楨。她當時身體狀況很差，領辦當即協調將其轉送至另一家醫院救治。據吳反映，她受「高薪工作」誘惑赴柬，後流落街頭。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
01:15
屯門市廣場男子揮刀 警員開兩槍制服 疑犯送院搶救不治
突發
2小時前
屯門開槍．有片｜開槍過程曝光 男子持刀衝入人群 警轟兩槍驚險救出女市民
01:15
屯門開槍全過程｜ 男子潛入Donki廚房掠刀 對峙間衝向人群 警轟兩槍救回女人質
突發
2小時前
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
2小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
11小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
1小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
6小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
6小時前
內地連鎖烤肉西塔老太太疑全線結業！攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
西塔老太太疑全線結業！內地連鎖烤肉攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
飲食
10小時前
宏福苑大火︱遇難者增至168人 鄧炳強：是最終數字不再更新 尊重家屬意願暫不公布名單
宏福苑大火︱遇難者增至168人 鄧炳強：是最終數字不再更新 尊重家屬意願暫不公布名單
社會
5小時前
前港姐季軍胡家惠火速搭上「霸氣總裁」 離婚不足兩月與新歡高調放閃：謝謝你20年來的守護
前港姐季軍胡家惠火速搭上「霸氣總裁」 離婚不足兩月與新歡高調放閃：謝謝你20年來的守護
影視圈
6小時前