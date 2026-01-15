流落柬埔寨街頭福建女網紅 已被家人接回國送院檢查

早前福建20歲女網紅Umi（本名吳甄楨）被發現全身瘀青、雙腿骨折流落柬埔寨街頭，最新消息指她已經回國，目前正在福州的醫院檢查身體。

內媒引述吳甄楨親屬消息，指吳甄楨的護照等東西弄丟了，所以補辦護照耽誤了一些時間。數天前她已經被母親接回國，身體好了很多，腳還有問題神經問題，可能是太久沒有走路神經被壓迫。

據此前報道，去年12月26日，福建20歲女孩吳甄楨在柬埔寨西港一酒店附近流浪，膝蓋疑似受傷。照片顯示，她面目憔悴，手裡還有一張CT照片。她的短片平台賬號顯示有2.4萬粉絲，IP所在地為柬埔寨，最後的影片為2025年12月6日在柬埔寨發布。

吳甄楨的父親吳先生表示，2025年12月26日，女兒聯繫家裡稱腿出問題了，需要錢就醫，家裏趕緊叵匯款2200元，後來再也聯繫不到女兒。

1月4日晚，中國駐柬大使館通報稱，3日下午，駐柬使館駐西哈努克領辦在西哈努克市一家醫院找到吳甄楨。她當時身體狀況很差，領辦當即協調將其轉送至另一家醫院救治。據吳反映，她受「高薪工作」誘惑赴柬，後流落街頭。