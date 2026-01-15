尿毒症｜暴增近30kg以為吃多了 女子半年減肥25kg後確診

安徽24歲美女小然（化名）近日分享自身經歷，短短一段時間內體重從51公斤暴增到80公斤，原以為只是「吃多了」，因此被朋友嘲笑，開始決心減肥，沒想到隨後卻出現反覆發燒、全身腫脹發麻等症狀，甚至一度五官明顯浮腫，就醫檢查後才驚覺罹患尿毒症，消息曝光引發關注。

據內媒「都市頻道」報道，小然表示，自己並沒有家族遺傳疾病，也不愛喝手搖飲料，飲食上唯一較明顯的習慣是偏好重辣口味。由於短期內體重明顯增加，她起初誤以為是飲食失控導致肥胖，未料身體狀況卻持續惡化，最後在臉部與身體嚴重水腫後緊急就醫，才發現腎功能已出現重大問題。

醫生指出，尿毒症患者常因腎臟排水功能衰竭，導致水分與鈉離子滯留體內，形成全身性水腫，外觀上極易被誤認為單純發胖，尤其臉部、眼瞼或四肢腫脹，往往是腎臟受損的重要警訊。若未及早察覺，等到出現呼吸困難或嚴重水腫時，腎功能多已喪失七成以上，幾乎難以逆轉。

醫生也提醒，約九成尿毒症病例與糖尿病、高血壓或慢性腎炎長期控制不佳有關，年輕族群若忽略血壓、血糖等基本指標，更容易延誤治療時機。此外，高鹽、重辣、高蛋白飲食，長期熬夜、憋尿，以及濫用止痛藥等行為，都可能加速腎臟損傷。

專家強調，腎臟疾病被稱為「啞巴病」，早期症狀不明顯，但仍會分階段釋放警訊，例如泡沫尿久不消散、夜尿次數增加、晨起眼瞼或腳踝水腫、持續疲倦等，民眾若長期出現類似情況，應儘速就醫檢查，以免錯失治療黃金期。