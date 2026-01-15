Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳志被捕︱公安部敦促太子集團在逃疑犯自首 2月15日前可從輕或減輕處罰

更新時間：20:18 2026-01-15 HKT
有「電詐之王」之稱的柬埔寨太子集團創始人陳志1月7日被遣送回中國。15日，公安部發布通告敦促陳志犯罪集團在逃犯罪嫌疑人投案自首，通告稱2026年2月15日前，陳志犯罪集團嫌疑人向公安機關自動投案，如實供述自己罪行的，可以依法從輕或者減輕處罰。對威脅、報復、阻撓擬自首犯罪嫌疑人構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。

公安部稱近日，重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志被依法從柬埔寨押解回國。陳志犯罪集團涉嫌詐騙、開設賭場、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，目前案件正在偵辦中。為貫徹落實寬嚴相濟的刑事政策，依法懲處賭詐違法犯罪，同時給在逃犯罪嫌疑人改過自新、爭取寬大處理的機會，根據有關法律規定，特通告如下：自本通告發布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安機關自動投案，如實供述自己罪行的，可以依法從輕或者減輕處罰。對威脅、報復、阻撓擬自首犯罪嫌疑人構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。

