「棋聖」聶衛平逝世｜最多一次飲4斤白酒 炮轟「國足是中國最臭的隊」

即時中國
更新時間：00:00 2026-01-16 HKT
發佈時間：00:00 2026-01-16 HKT

一代「棋聖」聶衛平逝世，遺體告別儀式將於周日（18日）在八寶山殯儀館東禮堂舉行。除了圍棋，聶衛平還鐘情於足球，也「炮轟」過足球，公開講「國足是中國最臭的隊」。

告別儀式周日舉行

聶衛平愛喝酒，最多的一次喝了4斤白酒，直到被查出了直腸癌後，才慢慢開始戒酒。女兒聶雲菲曾給他定製了一款酒，每瓶二兩。聶衛平打趣說，現在大家都叫他「聶二兩」。

他性格坦蕩，臧否人物難免口無遮攔，所以到了晚年反而以「聶大炮」著稱。他自己寫文章說「球迷，超級球迷，說的就是我」。他曾說過：棋不能悔！恰如人生。但有一件事，他卻數次公開表示後悔。

「多少次說不看國足了，但還是忍不住，默默地加油……」2001年，國足歷史首次，也是迄今唯一一次進入世界盃正賽。聶衛平按照約定，把一瓶前中共總書記胡耀邦贈送、珍藏了幾十年、紅軍長征時期的茅台拿出來給國足慶功。

「我可能是看不見這一天了」

後來的故事廣為人知，中國足球每況愈下，聶衛平說起來顯得很痛心：「現在回想起來，給這麼不爭氣的人喝了，真是沒什麼資格。」

11年前，在成都被主持人問及中國足球何時才能重回世界盃？聶衛平答道：「這個，我可能是看不見這一天了……」

幾年前，在出席一次公開活動時，聶衛平再次打開了話匣子：「國足是中國最臭的隊，不管中國什麼樣的體育項目，就中國足球最臭。」他說這話時，語氣憤怒不平，表情平靜裡帶著些不屑。

