Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

預製菜風波｜西貝虧損逾5億 關102分店影響4千名員工

即時中國
更新時間：19:47 2026-01-15 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-15 HKT

內地知名西北菜連鎖餐飲品牌「西貝」早前陷入「預製菜」風波，據報該公司因大面積虧損，將一次性關閉內地102家門店。

涉及約4000名員工

《中國新聞周刊》周四（15日）報道，西貝創始人賈國龍證實，近日網傳西貝在會議中稱將關閉102家門店的消息屬實。即將關閉的門店佔其全國門店總數的30%，覆蓋超過30個城市，多數集中在一二線城市。

相關新聞：預製菜風波︱西貝減價最多八折再現人龍 員工平均加薪¥500

相關新聞：預製菜風波︱自毀式公關加食安危機 西貝爆「執笠」潮

據「新黃河」消息，15日下午，賈國龍在朋友圈發文回應，一次性關102家店是準確的，「遭到鋪天蓋地的污蔑125天，一萬七千名西貝員工盡力了」。他強調西貝門店從來不是預製菜，無論按照國家定義還是現實生活常識，被網紅惡意混淆「中央廚房備菜」和「料理包預製菜」的差異，惡意污蔑「急凍保鮮有機西蘭花」，惡意污蔑品質好和進價高的草原羊食材。西貝人直到今天還在遭到網上各種侮辱謾罵。他稱這次關閉的102家門店在一季度陸續完成，所有不得不離職的員工，工資「一分錢不會差」。

另據《21世紀經濟》引述知情人士稱，上述舉措涉及約4000名員工。

據悉，西貝自去年9月與內地企業家兼演說家羅永浩捲入預製菜之爭後，沒有一間門店盈利，截至目前西貝虧損已超過5億元（人民幣，下同）。除了在接受媒體採訪時向公眾認錯，西貝在去年10月和11月還持續發放大額消費券，累計金額達3個多億元。賈國龍在專訪中透露，2026年1月，門店生意同比下滑50%。

風波回顧

西貝「預製菜」風波最早可追溯至2025年9月。彼時，羅永浩在社交平台公開吐槽西貝菜品預製化問題。面對質疑，西貝於9月12日發布42頁公開信回應，堅稱「門店100%沒有預製菜」，並開放後廚接受監督，但隨後刪除該聲明。賈國龍當天還宣布將起訴羅永浩，進一步激化矛盾。

9月14日，賈國龍公開道歉並承諾整改，表示將向人氣超市「胖東來」學習透明化經營。

9月15日，西貝發布致歉信，宣布將中央廚房前置加工工藝調整到門店現場加工，並列出9項具體改進措施。

同年10月，西貝推出「滿50元送50元券」等促銷活動，累計金額達3個多億。雖短期帶來排隊潮，但也導致品牌高端形象崩塌。12月，賈國龍在專訪中反思應對失誤，承認「選擇正面硬剛」「開放廚房」等決策錯誤，「我認錯，我向顧客認錯，我向員工認錯，也向我自己認錯。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
3小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
9小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
4小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
內地連鎖烤肉西塔老太太疑全線結業！攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
西塔老太太疑全線結業！內地連鎖烤肉攻港不足3年 最後分店遭法拍 網民揭敗走原因......
飲食
7小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
21歲女蘭桂坊酒吧內結識3外籍男 再到半島酒店房間共飲 醒後失$83萬鑲鑽名錶
突發
2小時前
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
有線男主播陳書君宣布與同性密友訂婚 佈置浪漫純白花海鋪燭光之路 甜晒方型巨鑽：最美好的冒險
影視圈
7小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
11小時前