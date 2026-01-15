預製菜風波｜西貝虧損逾5億 關102分店影響4千名員工

內地知名西北菜連鎖餐飲品牌「西貝」早前陷入「預製菜」風波，據報該公司因大面積虧損，將一次性關閉內地102家門店。

涉及約4000名員工

《中國新聞周刊》周四（15日）報道，西貝創始人賈國龍證實，近日網傳西貝在會議中稱將關閉102家門店的消息屬實。即將關閉的門店佔其全國門店總數的30%，覆蓋超過30個城市，多數集中在一二線城市。

據「新黃河」消息，15日下午，賈國龍在朋友圈發文回應，一次性關102家店是準確的，「遭到鋪天蓋地的污蔑125天，一萬七千名西貝員工盡力了」。他強調西貝門店從來不是預製菜，無論按照國家定義還是現實生活常識，被網紅惡意混淆「中央廚房備菜」和「料理包預製菜」的差異，惡意污蔑「急凍保鮮有機西蘭花」，惡意污蔑品質好和進價高的草原羊食材。西貝人直到今天還在遭到網上各種侮辱謾罵。他稱這次關閉的102家門店在一季度陸續完成，所有不得不離職的員工，工資「一分錢不會差」。

另據《21世紀經濟》引述知情人士稱，上述舉措涉及約4000名員工。

據悉，西貝自去年9月與 內地企業家兼演說家羅永浩捲入預製菜之爭後，沒有一間門店盈利，截至目前西貝虧損已超過5億元（人民幣，下同）。除了在接受媒體採訪時向公眾認錯，西貝在去年10月和11月還持續發放大額消費券，累計金額達3個多億元。賈國龍在專訪中透露，2026年1月，門店生意同比下滑50%。

風波回顧

西貝「預製菜」風波最早可追溯至2025年9月。彼時，羅永浩在社交平台公開吐槽西貝菜品預製化問題。面對質疑，西貝於9月12日發布42頁公開信回應，堅稱「門店100%沒有預製菜」，並開放後廚接受監督，但隨後刪除該聲明。賈國龍當天還宣布將起訴羅永浩，進一步激化矛盾。

9月14日，賈國龍公開道歉並承諾整改，表示將向人氣超市「胖東來」學習透明化經營。

9月15日，西貝發布致歉信，宣布將中央廚房前置加工工藝調整到門店現場加工，並列出9項具體改進措施。

同年10月，西貝推出「滿50元送50元券」等促銷活動，累計金額達3個多億。雖短期帶來排隊潮，但也導致品牌高端形象崩塌。12月，賈國龍在專訪中反思應對失誤，承認「選擇正面硬剛」「開放廚房」等決策錯誤，「我認錯，我向顧客認錯，我向員工認錯，也向我自己認錯。」

