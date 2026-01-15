上海地鐵｜網傳「代霸位有錢收」警方：兩發帖者被訓誡 未有實際交易

繁忙時間，地鐵往往擠滿乘客，一位難求。上海有兩名網民發布有關「上海地鐵有償代佔座位」的帖文，警方指未有實際交易，兩發帖者結果己被訓誡。

「上海地鐵有償代坐」的相關帖文近日在內地網絡引起關注。有網友發文稱，二手交易平台上出現了提供上海地鐵「代坐」服務的帖子，1.99元（人民幣，下同）可代佔上海地鐵某特定路段的座位。該事件隨後引發熱議。

經軌交公安調查，帖文發布者為一男一女，女的姓郭，19歲；男的姓翁，24歲。他們是出於獵奇心理在網上發布相關內容，均沒有實際成交。警方已對兩人予以訓誡。

據「經視直播」此前報道，二手交易平台閑魚上有大量提供上海地鐵「代坐」服務的帖子。發帖者多從這些線路的起點站附近上車，表示若有人購買服務，可將座位讓出。

據報，交易雙方會提前對好地鐵即將到達的站點和座位所在的車廂，買方上車後找到賣方，對方隨即讓座，交易則通過微信私下完成。若沒趕上賣方乘坐的地鐵，隔天還可繼續提供代坐服務。

上海地鐵工作人員回應表示，這類代坐服務是違規的。有律師指出，閑魚作為平台方負有監管責任，公眾可向平台投訴，平台應採取措施如凍結賬戶等，以遏制此類交易。