天價搖搖｜售逾¥1.8萬深圳廣洲斷貨 愛馬仕：用料珍貴

法國奢侈品牌愛馬仕（Hermès）出了一款搖搖（又稱悠悠球），售價高達人民幣1萬8400元，在內地引發大量關注。雖然有網友吐槽「這真不是賣不出的行李箱上拆下來的輪子加根繩嗎？」，但是該款搖搖仍在深圳、廣州地區賣斷貨。

靈感來自旗下行李箱滑輪

據愛馬仕App內容介紹，該款On-Wheels悠悠球配有Mysore山羊皮收納盒。產品靈感來自R.M.S行李箱的金屬軸滑輪；皮革搖搖手柄採用馬鞍針法縫線；法國製造；長4.5厘米，直徑為3.5厘米。

對於該款搖搖爆紅網絡，愛馬仕官方客服表示，該產品是近期推出的新品，採取皮革和馬鞍針縫線手柄設計，收納盒採用山羊皮，天然且珍貴。目前，該產品線上有極少量庫存，在深圳、廣州地區已處於斷貨狀態，後期會不定時不定量從法國拉貨。

公開資料顯示，搖搖不僅是一項運動，也是世界上花式最多最難、最具觀賞性的手上技巧運動，被稱為「世界上第二大古老的玩具」。18世紀初，搖搖在英國以「王子財寶」、在法國以「諾爾曼搖搖」之名廣為流行。此後，這種玩具和「搖搖」的名字從法國流傳到世界各地。

在內地，搖搖價格普遍比較親民。第三方購物平台數據顯示，搖搖的價格在9元到150元之間（人民幣，下同）。其中一款用於專業比賽的，材料為ABS（工程塑料合金），重量為64.7克，直徑54厘米，寬度為42厘米，售價138元。

狗碗賣2萬元仍售罄

有消費者認為，作為奢華品牌，愛馬仕品牌附加值高，其設計、工藝以及材質都有獨特之處，是身份與品味的象徵，相關產品價格高可以理解。此前，就有人願意為其2萬元的狗碗買單。

2025年11月底，愛馬仕在官網上架了兩款不同型號的不銹鋼犬類餐碗，定價分別為18300元（小）和20600元（大），引發大量關注。產品介紹頁顯示，這款圓形犬類餐碗材質為100%不銹鋼，直徑14.5厘米，高6.5厘米，產地為法國。其設計靈感源自愛馬仕的Punch系列，飾有「Clou de Forge」圖案嵌飾，還刻有「Hermes Sellier Paris」字樣，且可用洗碗機清洗。

愛馬仕客服方面當時稱，這款狗碗是2026年春季的新款產品，在官網及愛馬仕App均有售，且大的犬類餐碗僅有極少量庫存。當問及線下門店例如北京地區是否有售時，客服表示，目前暫無存貨。