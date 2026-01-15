深圳餐廳磁懸浮「飛碟」傳菜 外國網友激讚：如科幻電影場景｜有片

深圳餐廳已經進化成這樣了？近日，一家深圳餐廳因使用磁懸浮「飛碟」傳菜而走紅網絡。只見餐碟如被無形之手托起，在餐桌上平穩穿梭，精準送至客人面前，科技感拉滿。外國網友亦直呼：「這簡直是從科幻電影裡走出來的場景！」

《中國日報》報道，因使用磁懸浮「飛碟」傳菜，該餐廳爆紅起來。在抖音上眾多網紅也有拍片介紹。據悉，該餐廳使用磁懸浮「飛碟」傳菜的餐廳名為「奧彼文創意餐廳」（orbit one），地址位於深圳市福田區南園路IN城市廣場，人均最低消費：$101-200（人民幣，下同），是一間以「星球科幻」為主題的西式餐廳，最大賣點是以UFO造型的磁懸浮軌道送餐，配合整體銀河、星軌、星球裝飾，營造出強烈未來感與沉浸式用餐體驗。

外國網友亦直呼：「這簡直是從科幻電影裡走出來的場景！」 還有國內網友表示：「別說老外了，我也很震撼」、「好像進入了未來的科幻時代！」

福田IN城市廣場店

地址：深圳市福田區南園路IN城市廣場LG層01-02號（奈雪的茶對面）​​

地鐵：6號線科學館站F出口​​

營業時間：11:00-21:30​

龍華壹方天地店

地址：深圳市龍華區龍華大道壹方天地D區2樓023號（特斯拉樓上，D-E區天橋南端）​

交通：建議自駕或打車前往​

營業時間：11:00-14:00、17:00-22:00

