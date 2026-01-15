ARC'TERYX「炸山」2.0？︱洞庭湖矗13米鏡柱 網民斥建候鳥屠場

繼戶外品牌「始祖鳥」（ARC'TERYX）炸山後，內地再爆藝術活動危害自然爭議。湖南岳陽洞庭湖近日舉辦藝術節，矗立了一個十多米高的鏡面立柱，被外界質疑是危害幾十萬隻候鳥越冬遷徙，被民眾要求儘快拆除。

幾十萬候鳥遷徙通道

內媒現代快報報道，近日有網民反映，發現正在舉行蘆葦藝術節的岳陽洞庭湖，主辦方在葦稈叢中，樹立了一個高逾十米，四面全是純鏡面組成的立柱。

遊客質疑，該鏡柱對每年冬季，有幾十萬隻越冬遷徙的候鳥，構成極大潛在危險，候鳥會被鏡面迷誘，不知前方有障礙物，直飛「撞牆」。

該遊客及許多網民指，岳陽市政府應關注此類裝對鳥類的危害，儘快拆除，並加強以前涉及洞庭湖的生態保護與經濟活動稽核。

岳陽市政務熱線12345接電工作人員，15日向《現代快報》表示，已接到多宗市民來電反映，關注該藝術節裝置，已將此事移交給君山區政府並同步文旅部門，目前正查具體情況。



岳陽市文化旅遊廣電局一位工作人員回覆，此次活動是由岳陽市城市建設投資集團文旅公司策劃執行，目前該局已經知曉，責令文旅公司進行整改。至於此前有沒有發生撞鳥的情況，對方答覆，正在蒐集相關資訊。

據公開資料，引起爭議的鏡柱，是一個名為《浮木》的藝術裝置，由皇家藝術學院畢業生任俊超、楊兆博、Patrick Jones組成的「SSG Collective」創作，鏡柱高達13米，由鏡面不鏽鋼、蘆葦、木材。

《浮木》於去年12月展出，原定今年2月初，隨洞庭湖水位上漲淹沒而結束。