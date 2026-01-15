《琉璃》男神成毅︱座駕遭噴紅漆留惡毒字句 驚爆被「黑粉」長期跟縱騷擾

內地男星、古裝男神成毅，被爆他及其家人長期被跟縱滋擾，成毅的汽車日前更被人用紅色漆油漆上辱罵字句，疑犯被捕後更囂張稱「有本事告我」。成毅工作室發聲明證實，有特定人士嚴重侵害成毅及其家人私生活及人身安全。

揚言「有本事去告我」

綜合內媒及網上消息，因演出《琉璃》、《沉香如屑》、《長安二十四計》等劇走紅，被稱為古裝男神的成毅，其工作室於14日發聲明，透露成毅的座駕在當日清晨6時40分，被人惡意噴灑紅漆並寫著極其惡毒的字眼。

報道指，疑犯在被送公安機關時，情緒失控，叫囂：「有本事你去告我！」

工作室的聲明又指，近期有特定人士透過非法手段獲取成毅的私人行程，長期進行尾隨、圍堵。誇張的是，該名人士甚至曾在馬路上上演「亡命追逐」，試圖逼停車輛。工作室痛心表示，相關行為已嚴重侵害成毅及其家人的私生活與人身安全，讓工作團隊身處極大壓力之中。

聲明指，鑑於該人員的行為已從單純跟蹤演變成實質的暴力破壞與精神恐嚇，工作室強調：「這種不可預測的暴力隱患，已構成人身安全的嚴重威脅。」目前已要求警方採取必要措施，防止事態進一步惡化，並強調絕對會拿起法律武器維護藝人的合法權益。