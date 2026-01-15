《琉璃》男神成毅︱座駕遭噴紅漆留惡毒字句 驚爆被「黑粉」長期跟縱騷擾
更新時間：13:38 2026-01-15 HKT
發佈時間：13:38 2026-01-15 HKT
發佈時間：13:38 2026-01-15 HKT
內地男星、古裝男神成毅，被爆他及其家人長期被跟縱滋擾，成毅的汽車日前更被人用紅色漆油漆上辱罵字句，疑犯被捕後更囂張稱「有本事告我」。成毅工作室發聲明證實，有特定人士嚴重侵害成毅及其家人私生活及人身安全。
揚言「有本事去告我」
綜合內媒及網上消息，因演出《琉璃》、《沉香如屑》、《長安二十四計》等劇走紅，被稱為古裝男神的成毅，其工作室於14日發聲明，透露成毅的座駕在當日清晨6時40分，被人惡意噴灑紅漆並寫著極其惡毒的字眼。
報道指，疑犯在被送公安機關時，情緒失控，叫囂：「有本事你去告我！」
工作室的聲明又指，近期有特定人士透過非法手段獲取成毅的私人行程，長期進行尾隨、圍堵。誇張的是，該名人士甚至曾在馬路上上演「亡命追逐」，試圖逼停車輛。工作室痛心表示，相關行為已嚴重侵害成毅及其家人的私生活與人身安全，讓工作團隊身處極大壓力之中。
聲明指，鑑於該人員的行為已從單純跟蹤演變成實質的暴力破壞與精神恐嚇，工作室強調：「這種不可預測的暴力隱患，已構成人身安全的嚴重威脅。」目前已要求警方採取必要措施，防止事態進一步惡化，並強調絕對會拿起法律武器維護藝人的合法權益。
最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
2026-01-14 12:20 HKT