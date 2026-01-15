Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《琉璃》男神成毅︱座駕遭噴紅漆留惡毒字句 驚爆被「黑粉」長期跟縱騷擾

即時中國
更新時間：13:38 2026-01-15 HKT
發佈時間：13:38 2026-01-15 HKT

內地男星、古裝男神成毅，被爆他及其家人長期被跟縱滋擾，成毅的汽車日前更被人用紅色漆油漆上辱罵字句，疑犯被捕後更囂張稱「有本事告我」。成毅工作室發聲明證實，有特定人士嚴重侵害成毅及其家人私生活及人身安全。

揚言「有本事去告我」

綜合內媒及網上消息，因演出《琉璃》、《沉香如屑》、《長安二十四計》等劇走紅，被稱為古裝男神的成毅，其工作室於14日發聲明，透露成毅的座駕在當日清晨6時40分，被人惡意噴灑紅漆並寫著極其惡毒的字眼。

報道指，疑犯在被送公安機關時，情緒失控，叫囂：「有本事你去告我！」

工作室的聲明又指，近期有特定人士透過非法手段獲取成毅的私人行程，長期進行尾隨、圍堵。誇張的是，該名人士甚至曾在馬路上上演「亡命追逐」，試圖逼停車輛。工作室痛心表示，相關行為已嚴重侵害成毅及其家人的私生活與人身安全，讓工作團隊身處極大壓力之中。

聲明指，鑑於該人員的行為已從單純跟蹤演變成實質的暴力破壞與精神恐嚇，工作室強調：「這種不可預測的暴力隱患，已構成人身安全的嚴重威脅。」目前已要求警方採取必要措施，防止事態進一步惡化，並強調絕對會拿起法律武器維護藝人的合法權益。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
19小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
21小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
17小時前
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
5小時前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
02:27
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
即時國際
6小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
1小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
7小時前
樂齡人士消費投訴｜七旬婦遭狂Sell 40萬美容療程 550次療程要2年做完？美容院因一原因拒退款
03:05
樂齡人士消費投訴｜七旬婦遭狂Sell 40萬美容療程 550次療程要2年做完？美容院因一原因拒退款
社會
4小時前