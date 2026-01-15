湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片

父母離異，苦了孩子。湖南有婦人為免女兒不捨，在送9歲閨女回到前夫家後，偷偷離開，豈料女童發現母親不辭而別後追上街找媽媽，由於母親刻意躲起來，女童找不到後，情緒崩潰激動倒地，最終因心臟病發死亡。

心源性休克致死

據中安在線報道，近日湖南有一名離婚婦人，在與9歲女兒在外遊兒相聚後，將女兒送回前夫的家中。

由於擔心女兒會傷心難捨，不准母親離開，婦人於是偷偷出門。女兒迅即發現母親不辭而別，於是追出找媽媽。

據現場閉路電視影片，婦人發現偷走事敗，女兒在後叫喊追出後，即急步穿過停車場「逃走」，過程中忍心未有停下及回頭，之後更躲在汽車後以防被女兒找到。

心臟病發身亡

女童在停車場四處奔跑找尋，撕心裂肺地呼喊媽媽，但未獲理會，之後女童疑因情緒崩潰，過度激動下暈倒在地，在失去意識前仍不斷向母親消失的方向張望。

女童被送醫後，搶救無效不治，醫生指，死因是心源性休克。

據內媒14日報道，女童的姑姑表示，死者過去並無病史，認為「如果孩子媽媽當時不是那麼決絕地跑開，哪怕能回頭看一眼，這場悲劇或許就不會發生。」

據錢江視訊指，心源性休克是心臟泵血功能嚴重受損，導致器官缺氧，救治不及時可以致命。造成心源性休克的原因，最常見是急性心肌梗死，心肌炎、心包填塞、嚴重心律失常等亦可引起。