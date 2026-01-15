「棋聖」聶衛平逝世︱連勝日本棋手創「擂台神話」 家屬：去年腦梗昏迷12天

澎湃新聞報道，指從中國圍棋協會獲悉，中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平九段昨晚在北京病逝，享年74歲。

2013年接受癌症手術

聶衛平女兒聶雲菲15日凌晨發帖悼念，「明明已經恢復那麼好了 為什麼上天這樣無情 」，又透露其父親於2013年接受癌症手術，術後以頑強意志繼續活躍圍棋界，曾言「只要是對圍棋有益處的事情，我都會不遺餘力去做。」

聶雲菲還指，聶衛平去年3月因為突發腦梗昏迷12天，甦醒後始終以堅韌姿態積極康復。不過，1月14日，聶衛平於醫院突發疾病，經全力搶救無效，不幸離世。

聶衛平是中國圍棋關鍵人物，上世紀80年代，於中日圍棋擂台賽中，連勝多名日本超一流棋手，創造了「擂台神話」，被當時的國家體委和中國圍棋協會授予「棋聖」稱號，掀起了全國的圍棋熱潮。

聶衛平是中國圍棋的領軍人物。新華社

中日圍棋擂台賽期間，恰是聶衛平的巔峰歲月：第一屆比賽，日本超一流棋手小林光一九段連克中方六將，中方五比七落後，聶衛平作為主將出戰，連勝小林光一和王座戰冠軍加藤正夫，把比分扳成七比七平，後來又擊敗在日本曾六次奪得「棋聖」戰冠軍並被授予「終身棋聖」的擂主藤澤秀，終於為中國贏得擂台賽勝利，實現中國棋手首次戰勝日本棋手的重大突破。



聶衛平曾出任圍棋國家隊總教練，帶教出常昊等世界冠軍，並積極參與圍棋活動，對中國圍棋的普及、發展、走向世界作出了不可磨滅的奠基性貢獻。