Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「棋聖」聶衛平逝世︱連勝日本棋手創「擂台神話」 家屬：去年腦梗昏迷12天

即時中國
更新時間：09:46 2026-01-15 HKT
發佈時間：09:46 2026-01-15 HKT

澎湃新聞報道，指從中國圍棋協會獲悉，中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平九段昨晚在北京病逝，享年74歲。

2013年接受癌症手術

聶衛平女兒聶雲菲15日凌晨發帖悼念，「明明已經恢復那麼好了 為什麼上天這樣無情 」，又透露其父親於2013年接受癌症手術，術後以頑強意志繼續活躍圍棋界，曾言「只要是對圍棋有益處的事情，我都會不遺餘力去做。」

聶雲菲還指，聶衛平去年3月因為突發腦梗昏迷12天，甦醒後始終以堅韌姿態積極康復。不過，1月14日，聶衛平於醫院突發疾病，經全力搶救無效，不幸離世。

聶衛平是中國圍棋關鍵人物，上世紀80年代，於中日圍棋擂台賽中，連勝多名日本超一流棋手，創造了「擂台神話」，被當時的國家體委和中國圍棋協會授予「棋聖」稱號，掀起了全國的圍棋熱潮。

聶衛平是中國圍棋的領軍人物。新華社
聶衛平是中國圍棋的領軍人物。新華社
聶衛平是中國圍棋的領軍人物。新華社
聶衛平是中國圍棋的領軍人物。新華社
聶衛平是中國圍棋的領軍人物。新華社
聶衛平是中國圍棋的領軍人物。新華社
聶衛平是中國圍棋的領軍人物。道奕
聶衛平是中國圍棋的領軍人物。道奕


中日圍棋擂台賽期間，恰是聶衛平的巔峰歲月：第一屆比賽，日本超一流棋手小林光一九段連克中方六將，中方五比七落後，聶衛平作為主將出戰，連勝小林光一和王座戰冠軍加藤正夫，把比分扳成七比七平，後來又擊敗在日本曾六次奪得「棋聖」戰冠軍並被授予「終身棋聖」的擂主藤澤秀，終於為中國贏得擂台賽勝利，實現中國棋手首次戰勝日本棋手的重大突破。

聶衛平曾出任圍棋國家隊總教練，帶教出常昊等世界冠軍，並積極參與圍棋活動，對中國圍棋的普及、發展、走向世界作出了不可磨滅的奠基性貢獻。

 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
14小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
17小時前
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
12小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
21小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
16小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
2小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺畫面　配字幕「今次不會失手」
即時國際
2小時前
468連續性合約1.18生效 福利及時數要求為何？ 一文睇清最新勞工法例
468連續性合約1.18生效 福利及時數要求為何？ 一文睇清最新勞工法例計算方法
社會
13小時前