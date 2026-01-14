攜程受查︱市監局：涉濫用市場支配地位實施壟斷 回應稱積極配合調查
更新時間：17:21 2026-01-14 HKT
發佈時間：16:28 2026-01-14 HKT
發佈時間：16:28 2026-01-14 HKT
央視新聞報道，近日，市場監管總局根據前期核查，依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。
攜程：積極配合調查
攜程回應稱已接到國家市場監管總局通知，依法對攜程涉嫌壟斷行為進行立案調查。將積極配合調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。目前，公司各項業務均正常運行，將一如既往地為廣大用戶和合作夥伴提供優質的服務。
最Hit
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
2026-01-13 16:42 HKT
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
2026-01-13 16:39 HKT