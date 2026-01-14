Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

攜程受查︱市監局：涉濫用市場支配地位實施壟斷 回應稱積極配合調查

即時中國
更新時間：17:21 2026-01-14 HKT
發佈時間：16:28 2026-01-14 HKT

央視新聞報道，近日，市場監管總局根據前期核查，依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。

攜程：積極配合調查

攜程回應稱已接到國家市場監管總局通知，依法對攜程涉嫌壟斷行為進行立案調查。將積極配合調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。目前，公司各項業務均正常運行，將一如既往地為廣大用戶和合作夥伴提供優質的服務。

