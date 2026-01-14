Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

回家得先看廣告？深圳門禁APP彈窗擾民 多個小區炮轟

即時中國
更新時間：15:31 2026-01-14 HKT
發佈時間：15:31 2026-01-14 HKT

科技進步，住所大門可以手機開鎖，方便居民出入。惟有內地傳媒反映，深圳有小區使用的門禁APP充斥著彈窗廣告、購物推廣等各類廣告，不僅嚴重影響出行效率，還存在信息安全隱患，引發廣泛不滿。

按錯跳轉其他軟件

「原本刷一下卡就能進門，現在得先跟廣告『周旋』幾十秒，回家的路越來越不順暢了！」在僑香村小區受訪的王女士稱回家拿出手機打開門禁APP，屏幕上卻彈出了一則某電商平台的購物廣告。視力不好的她瞇著眼睛在屏幕上找了好一會兒，才成功點掉關閉按鈕。如果十分小心按錯，就會跳轉別的軟件，就更麻煩。

同一小區的上班族劉先生則吐槽，原本以為有了開門APP會更方便，哪知現在的APP套路多，回家得先刷一波廣告。

僑香村小區支持門禁卡、人臉識別和APP三種開門方式，但不少住戶為圖便捷選擇APP開門，卻深陷廣告困擾。

物管與營運方「合作交換」

據了解，這款「親鄰開門」APP由深圳親鄰科技有限公司開發。官網信息顯示目前已服務230個城市，進駐6萬多個社區，服務7000多萬家庭，合作物業（管屋苑管理）超1.2萬個。其下載頁面評論區充斥著大量負評，大多吐槽「開門太慢」「 廣告擾民」「侵犯隱私」等問題。

值得注意的是，2025年5月6日，該APP因未準確列出SDK收集使用個人信息的目的、方式、範圍，位列問題APP名單，信息安全問題令人擔憂。

廣告氾濫背後，收益分配成謎。有業內人士透露，這類門禁APP的廣告植入多為物業與運營方的「合作交換」—物業免費或低價使用軟件，運營方通過廣告盈利，但廣告收益如何分配、是否屬於小區公共收益，始終沒有明確說法。

據企查查信息顯示，小區的物業管理方深圳市萬廈居業有限公司為國有企業，由深業物業運營集團股份有限公司100%控股。有業主質疑，作為國企管理的政策性住房，在門禁管理中植入大量商業廣告，並運用人臉識別這種容易侵犯個人隱私的做法是否合適？還有業主質疑「親鄰開門」APP的廣告收入是否進了物業公司的腰包？

據奧一新聞，深圳市萬廈居業有限公司僑香村管理處拒絕回應事件。

等候5秒才跳過

另一個門禁APP「聯掌門戶」亦被批經常彈出各種廣告。「最近每次打開都會彈出全屏的彈窗廣告，誘導用戶點擊觀看短劇。要等5秒鐘才能自動跳過，手動跳過的按鈕非常小，一不小心就會跳轉到軟件下載頁面。」郭先生稱，進入APP主頁面後，更是充斥電商購物、訂酒店、特價電影、短劇等廣告。有居民曾向物業投訴，但投訴了也沒用，物業說這就是免費使用的開門軟件，他們也管不了。

