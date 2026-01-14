新皇崗口岸｜大樓工程如火如荼 網民睹安裝玻璃幕牆：希望順順利利

新皇崗口岸建設進入衝刺階段。有網友在社交平台發布照片顯示，口岸大樓已經在安裝玻璃幕牆。據悉，口岸建設春節期間也不停工，預計在2026年年正式啟用。

相關新聞：新皇崗口岸︱官方首確認2026年啟用 「合作查驗、一次放行」過關僅需5分鐘

「最後一片外牆都在貼了，希望工程順順利利！」有網友在小紅書貼出多張照片，顯示新皇崗口岸正在安裝玻璃幕牆。

皇崗口岸是中國第一個，也是深港唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸，自2019年正式啟動重建，官方稱2026年投入使用。

新皇崗口岸建成後，通關模式將以「合作查驗、一次放行」，取代原有的「兩地兩檢」，市民朋友在皇崗口岸只需一次上下車、一次排隊，即可完成深港兩地查驗手續，通關時間將從原來半小時左右，大幅縮短為5分鐘左右。

相關新聞：皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片

1月8日下午，皇崗口岸重建項目2025年第四季度攻堅表彰大會隆重召開，深圳市建築工務署文體和水務工程管理中心副主任劉峰提出明確期待與要求：一是進一步加強安全文明施工和質量精細化管理，所有參建單位，尤其是總包、裝修、幕牆等關鍵單位，必須立刻警醒起來，要加大資源投入與重視程度，確保後續工作一次成型、一次成優。

二是著眼於3·30等重要節點，科學規劃、提前部署春節值班值守工作，既要保障關鍵工作面持續作業，也要讓一線建設者過上祥和春節。

這也顯示口岸建設春節期間仍將持續。