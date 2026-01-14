Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新皇崗口岸｜大樓工程如火如荼 網民睹安裝玻璃幕牆：希望順順利利

即時中國
更新時間：12:58 2026-01-14 HKT
發佈時間：12:58 2026-01-14 HKT

新皇崗口岸建設進入衝刺階段。有網友在社交平台發布照片顯示，口岸大樓已經在安裝玻璃幕牆。據悉，口岸建設春節期間也不停工，預計在2026年年正式啟用。

相關新聞：新皇崗口岸︱官方首確認2026年啟用 「合作查驗、一次放行」過關僅需5分鐘

「最後一片外牆都在貼了，希望工程順順利利！」有網友在小紅書貼出多張照片，顯示新皇崗口岸正在安裝玻璃幕牆。

皇崗口岸是中國第一個，也是深港唯一實行24小時旅檢通關的大型陸路口岸，自2019年正式啟動重建，官方稱2026年投入使用。

新皇崗口岸建成後，通關模式將以「合作查驗、一次放行」，取代原有的「兩地兩檢」，市民朋友在皇崗口岸只需一次上下車、一次排隊，即可完成深港兩地查驗手續，通關時間將從原來半小時左右，大幅縮短為5分鐘左右。

相關新聞：皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片

1月8日下午，皇崗口岸重建項目2025年第四季度攻堅表彰大會隆重召開，深圳市建築工務署文體和水務工程管理中心副主任劉峰提出明確期待與要求：一是進一步加強安全文明施工和質量精細化管理，所有參建單位，尤其是總包、裝修、幕牆等關鍵單位，必須立刻警醒起來，要加大資源投入與重視程度，確保後續工作一次成型、一次成優。

二是著眼於3·30等重要節點，科學規劃、提前部署春節值班值守工作，既要保障關鍵工作面持續作業，也要讓一線建設者過上祥和春節。

這也顯示口岸建設春節期間仍將持續。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
19小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
6小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
19小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
18小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
23小時前
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
生活百科
21小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
5小時前
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
15小時前