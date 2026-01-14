異見藝術家｜艾未未睽違10年返北京 稱讚中國社會效率高於歐洲

中央社報道，知名中國異議藝術家艾未未10年後再度回到北京，近日接受德媒訪問，談到中國與德國在生活、制度與政治上的差異。他肯定中國生活與行政效率，並表示中國不會在國家尊嚴與民族議題上退讓，對中國政治無一句批評，引德國輿論關注。

今年68歲的艾未未年輕時曾旅居紐約，活躍於建築、藝術、影像和社會文化評論領域，後因父親、著名詩人艾青重病返國。他曾因多次參加維權活動而被拘留，2015年移居柏林。

2015年移居柏林

去年12月中旬，艾未未睽違10年重返中國探望93歲高齡母親。他近日接受「柏林日報」訪問，表示中國行純屬家庭探訪，希望讓同行17歲兒子了解家族與故土，並非一種政治表態。

然而他在訪談中多次對比北京與柏林生活經驗，再次對德國與歐洲行政體系提出批評。他表示，在德國曾多次遭銀行關閉帳戶，在瑞士也曾被拒絕開戶，在歐洲日常生活中所面臨的困難，至少是中國的十倍，官僚尤其令他感到疲憊。

相較之下，這次返華，他重新啟用多年未使用的銀行帳戶，只花費數分鐘便完成所有手續；在服裝店購買外套時，店家也主動提出量身訂做，購衣過程迅速且順暢。

激讚中國美食

他也極度讚揚中國美食，認為世界上沒有任何國家能超越中國飲食的多樣性與文化深度；在社會氛圍上，中國邁向現代化同時保留儒家傳統，人際互動密集，即使在冬季仍給人開闊、明亮與溫暖的感受，相反地，在德國生活的10年間，幾乎未曾被鄰居邀請到家中作客。

艾未未因此形容，踏上北京瞬間彷彿「破碎的玉重新拼合」，陽光、空氣、街道與人群都讓他感到高度熟悉，返回中國沒有讓他感到恐懼，也不認為回到這個曾經拘禁他的國家是一項危險的決定。

談到中國在世界上的角色，艾未未則表示，中國民眾更在意擺脫近代史中的屈辱經驗，專注改善自身生活，並在訪談最後說：「中國從來不是一個試圖擴張的國家，但在民族尊嚴與國家自尊上，中國絕不會妥協。」