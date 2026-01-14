新疆網紅公僕︱47歲賀嬌龍墮馬頭部重傷終不治 憑披紅色斗篷雪地策馬爆紅︱有片

新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍，傳出墮馬重傷。官方通報，周三（14日）23時12分，賀嬌龍因傷搶救無效，不幸離世，年僅47歲。賀嬌龍曾憑披著紅色斗篷在雪原策馬而走紅，之後主力擔任新疆的文旅推廣。

賀嬌龍墮馬引發全網關注，新疆官方通報詳情。

1月11日15時許，因工作需要，賀嬌龍在博樂市進行農産品電商銷售活動前期拍攝時，意外墜馬致頭部嚴重受傷，隨即被送往博州人民醫院救治。博州黨委、政府迅速安排，組織當地醫療資源全力搶救，並積極聯系國內相關學科專家進行會診，自治區衛健委選派專家趕赴當地參加搶救。

1月13日，賀嬌龍轉入新疆醫科大學第一附屬醫院接受重症醫學救治，1月14日，因傷勢過重，搶救無效，不幸離世。

賀嬌龍，女，漢族，中共黨員，1979年12月出生，四川射洪人，擁碩士研究生學歷（2009年9月畢業於自治區黨校經濟管理專業）。曾榮獲全國三八紅旗手、2022年度三農人物、自治區先進工作者等榮譽。

2020年，賀嬌龍任昭蘇縣副縣長時，通過社交賬號開展助農直播帶貨，同年11月因雪地策馬宣傳旅遊視頻走紅網絡。2023年賀嬌龍調到現單位工作後，推動400餘家涉農企業完成電商改革。近年來，賀嬌龍積極從事新疆文旅推介和直播助農活動，個人不收取任何報酬，所有直播打賞均用於公益事業。