Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新疆網紅公僕︱47歲賀嬌龍墮馬頭部重傷終不治 憑披紅色斗篷雪地策馬爆紅︱有片

即時中國
更新時間：10:32 2026-01-14 HKT
發佈時間：10:32 2026-01-14 HKT

新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍，傳出墮馬重傷。官方通報，周三（14日）23時12分，賀嬌龍因傷搶救無效，不幸離世，年僅47歲。賀嬌龍曾憑披著紅色斗篷在雪原策馬而走紅，之後主力擔任新疆的文旅推廣。

相關新聞：新疆女副縣長賀嬌龍升官 雪地騎馬宣傳走紅網絡

賀嬌龍墮馬引發全網關注，新疆官方通報詳情。

1月11日15時許，因工作需要，賀嬌龍在博樂市進行農産品電商銷售活動前期拍攝時，意外墜馬致頭部嚴重受傷，隨即被送往博州人民醫院救治。博州黨委、政府迅速安排，組織當地醫療資源全力搶救，並積極聯系國內相關學科專家進行會診，自治區衛健委選派專家趕赴當地參加搶救。

1月13日，賀嬌龍轉入新疆醫科大學第一附屬醫院接受重症醫學救治，1月14日，因傷勢過重，搶救無效，不幸離世。

賀嬌龍，女，漢族，中共黨員，1979年12月出生，四川射洪人，擁碩士研究生學歷（2009年9月畢業於自治區黨校經濟管理專業）。曾榮獲全國三八紅旗手、2022年度三農人物、自治區先進工作者等榮譽。

相關新聞：新疆網紅女副局長策馬浴河摔倒：為拍好宣傳片值得

2020年，賀嬌龍任昭蘇縣副縣長時，通過社交賬號開展助農直播帶貨，同年11月因雪地策馬宣傳旅遊視頻走紅網絡。2023年賀嬌龍調到現單位工作後，推動400餘家涉農企業完成電商改革。近年來，賀嬌龍積極從事新疆文旅推介和直播助農活動，個人不收取任何報酬，所有直播打賞均用於公益事業。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
13小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
11小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
15小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
14小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
19小時前
香港一男一女同日騎代步車拱北口岸過關，坐墊被揭藏64部舊iPhone。
00:26
拱北口岸｜兩香港男女騎代步車過關 坐墊被揭藏舊iPhone共64部｜有片
即時中國
11小時前
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
2026-01-14 08:09 HKT
468連續性合約1.18生效 福利及時數要求為何？ 一文睇清最新勞工法例
468連續性合約1.18生效 福利及時數要求為何？ 一文睇清最新勞工法例
社會
11小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
1小時前