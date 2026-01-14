危害國安︱軍工企業經理不敵境外間諜「色誘」 洩國家機密判囚10年

境外間諜危害國安。央視新聞再報道一宗軍企業工項目經理墮外國間諜的「美人計」，之後更協助策反兩名同行，繼而洩露機密訊息。

據報道，某軍工企業項目經理郭某因公務需要，隨團赴某國某市進行項目驗收工作。在境外期間，一名自稱「商務代表」的境外人員通過刻意安排的社交場合接近郭某。這「偶然邂逅」實是境外間諜情報機關精心設計的圍獵行動。

相關新聞：危害國安︱「美女博主」誘大學生拍軍事區域 被揭策反境內逾百人

郭某未能抵禦境外間諜情報機關精心設置的美色誘惑，最終落入對方設下的陷阱。在發生不正當關係後，某國間諜組織人員隨即以曝光隱私相要挾，成功將郭某策反。



郭某接受某國間諜組織及其代理人的任務，協助其將同行的企業高級工程師、技術專家陳某及工作人員黎某策反。應某國間諜組織的要求，郭某等三人向其提供所在軍工企業相關內部情況和涉密信息，整個情報交接過程中，由郭某進行現場翻譯。

相關新聞：美人計︱赴台交換生遭大16歲「姐姐」策反 部委偷900份機密檔案

經鑒定，涉案材料中12份屬於秘密級國家秘密，6份屬於情報；此外，陳某、黎某提供的其在涉密崗位掌握和知悉的相關信息中，包含2份秘密級國家秘密、3份情報。



案件發生後，郭某因犯間諜罪被判囚十年，剝奪政治權利三年。陳某、黎某也被追究刑事責任。