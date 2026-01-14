Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察︱貪官懺悔表演 觀眾審醜疲勞

即時中國
更新時間：09:26 2026-01-14 HKT
發佈時間：09:26 2026-01-14 HKT

每年年初，中紀委與央視都會聯合拍攝反腐專題片，配合中紀委大會召開。今年也不例外，專題片名為《一步不停歇 半步不退讓》，安排了前農業農村部部長唐仁健、前海南省委書記羅保銘、前國家發改委副主任徐憲平、前湖北省委書記蔣超良等貪官出鏡懺悔。

相關新聞：前海南書記羅保銘貪腐細節 海航向其母提供別墅支付女兒婚禮費用

一些貪腐細節確實頗讓人開眼界。如唐仁健組建「周末愉快」微信群，安排兒子在農業農村部附近開高檔餐廳，讓群裡的老闆充值辦卡，每到周末就召集微信群成員前來聚會吃喝。羅保銘母親住在原海航集團提供的300多平方米的別墅，女兒的婚禮費用全由海航支付，家人在海航安排下歐美豪華遊。

不過，觀眾對於此類政商勾結似乎也已經見怪不怪。至於這些做慣報告貪官的懺悔，更像是老演員的表演，儘管聲情並茂甚至聲淚俱下，但觀衆已經審醜疲勞，就當戲看，能否對幹部起到警戒作用也值得懷疑。

相關新聞：反腐專題片︱原農業部長唐仁健賣假古董賺數千萬 受賄判死緩「悔之晚矣」

前海南書記羅保銘用低沉緩慢的聲音懺悔：「我對不起黨，對不起海南的父老鄉親……將永遠被釘在歷史的恥辱柱上，是背離了黨和人民的罪人。」退休之後利用「餘威」謀取「餘利」的原國家發改委副主任徐憲平還有金句：「世界真奇妙，退休才知道。」

前農業部長唐仁健仍是風度翩翩，懺悔完之後拿下眼鏡「拭淚」，但眼睛乾澀，看不到淚花。前湖北書記蔣超良懺悔道：「他不是點對點，只對我，滲透到我們家庭的各個成員。」這句話固然揭示了商人圍獵手段的猖獗，但似乎也暗示自己也是「受害者」，處於無奈與被動，究竟有多少悔意？

相關新聞：中紀委全會召開 習近平：反腐敗鬥爭輸不起也決不能輸

毋庸諱言，這些宣傳片的警示作用已呈邊際遞減，關鍵還是如國家主席習近平在中紀委大會指出，要科學有效地把權力關進制度籠子，增強剛性約束，讓權力在陽光下運行。

紀曉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
16小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
16小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
15小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
20小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
時事熱話
3小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
13小時前
麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升
麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升
影視圈
17小時前
前《愛回家》女星真空大Deep V挑戰性感極限 赴美「求職」一年多屢遇挫折 早前抑鬱復發
前《愛回家》女星真空大Deep V挑戰性感極限 赴美「求職」一年多屢遇挫折 早前抑鬱復發
影視圈
12小時前