中國觀察︱貪官懺悔表演 觀眾審醜疲勞

每年年初，中紀委與央視都會聯合拍攝反腐專題片，配合中紀委大會召開。今年也不例外，專題片名為《一步不停歇 半步不退讓》，安排了前農業農村部部長唐仁健、前海南省委書記羅保銘、前國家發改委副主任徐憲平、前湖北省委書記蔣超良等貪官出鏡懺悔。

一些貪腐細節確實頗讓人開眼界。如唐仁健組建「周末愉快」微信群，安排兒子在農業農村部附近開高檔餐廳，讓群裡的老闆充值辦卡，每到周末就召集微信群成員前來聚會吃喝。羅保銘母親住在原海航集團提供的300多平方米的別墅，女兒的婚禮費用全由海航支付，家人在海航安排下歐美豪華遊。

不過，觀眾對於此類政商勾結似乎也已經見怪不怪。至於這些做慣報告貪官的懺悔，更像是老演員的表演，儘管聲情並茂甚至聲淚俱下，但觀衆已經審醜疲勞，就當戲看，能否對幹部起到警戒作用也值得懷疑。

前海南書記羅保銘用低沉緩慢的聲音懺悔：「我對不起黨，對不起海南的父老鄉親……將永遠被釘在歷史的恥辱柱上，是背離了黨和人民的罪人。」退休之後利用「餘威」謀取「餘利」的原國家發改委副主任徐憲平還有金句：「世界真奇妙，退休才知道。」

前農業部長唐仁健仍是風度翩翩，懺悔完之後拿下眼鏡「拭淚」，但眼睛乾澀，看不到淚花。前湖北書記蔣超良懺悔道：「他不是點對點，只對我，滲透到我們家庭的各個成員。」這句話固然揭示了商人圍獵手段的猖獗，但似乎也暗示自己也是「受害者」，處於無奈與被動，究竟有多少悔意？

毋庸諱言，這些宣傳片的警示作用已呈邊際遞減，關鍵還是如國家主席習近平在中紀委大會指出，要科學有效地把權力關進制度籠子，增強剛性約束，讓權力在陽光下運行。

紀曉華