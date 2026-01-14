陳志被捕︱公安部高官訪柬 再商打擊電騙

有「電詐之王」之稱的太子集團創始人陳志被遣送回中國之後，中國公安部部長助理劉忠義近日訪柬埔寨。昨天上午，柬埔寨移民總局局長宋斯威那會見了劉忠義率領的代表團。

柬方通報，會談中，中方高度讚賞柬方在預防、打擊和執行非法居留和工作外國人（涉及網絡詐騙）遣返程序方面以往取得的良好合作成果。雙方將繼續在執法領域合作，共同打擊柬埔寨的網絡詐騙活動。

另外，柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局前天今日下令太子集團旗下的5個大型公寓及住宅區開發項目暫停銷售活動。柬埔寨國家銀行早前已經宣布，正式接管太子銀行所有業務及資產，並進行清算。