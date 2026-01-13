老乾媽︱兒子經營失當79歲始創人出山救亡 3年營收彈近30%至¥54億

貴州辣椒醬民企「老乾媽」第二代接班人營運失當，改用低價辣椒致風味改變，遭消費者背棄，逼得現年79歲的創辦人陶華碧出山救亡，3年間令這款被喻為「下飯神器」的辣椒醬重獲市場肯定，營收由42億人民幣急彈回54億巔峰。

子轉用平價辣椒損風味

據《觀察者網》報道，「老乾媽」由盛轉衰始於2014年，陶華碧交棒予兩名兒子經營。由於次子李妙行為省成本，將原材料的貴州辣椒，轉用低價的河南辣椒，被消費者批評失去原有風味，「只剩鹹味」、「變得不好吃了」，導致品牌口碑受損。

產品質素失色外，陶華碧大仔李貴山投資房地產又損手，捲入爛尾樓爭議並多次遭限制高消費，雙重打擊下，重挫「老乾媽」品牌形象，2016年至2021年間營收不斷下跌至42億，創下新低。

陶華碧在企業危機下，於2019年重回公司第一線，「出山救子」的她，立即煞停使用河南辣椒，重新採用貴州原料；又因味道微小偏差，銷毀500噸、價值百萬元的產品，強調「做食品要對得起良心」。

報道指，陶華碧重新掛帥下，花了約3年時間，成功挽回市場信心，企業營收「觸底反彈」，於2024年逼近54億元，幾乎追平企業的歷史紀錄。

遊子靠「下飯神器」解鄉愁

據「2020—2025年中國辣椒醬行業市場前景及投資機會研究報告」，「老乾媽」長期佔據中國辣椒醬市場約五分之一的份額，穩居第一；排名第二和第三的品牌，份額加起來才與老乾媽差不多。

只有小學程度的陶華碧，最初靠擺地攤起家，於1996年創立「老乾媽」，產品迅速在內地爆紅，被民眾稱為「下飯神器」，甚至許多在海外的中國人，也視它是能解鄉愁的調味料。

報道指，陶華碧雖然逆襲成功，讓「老乾媽」重回高峰，但有分析指，畢意陶華碧年事已高，在兩名兒子難擔重任，以及面對原料成本上升、年輕世代消費習慣改變等因素下，如何維持品牌競爭力將是未來最大考驗。