巴拿馬中巴友誼紀念碑遭拆 當局啟動修復工作行政程序

巴拿馬文化部長馬魯哈·埃雷拉（Maruja Herrera）當地時間12日宣布，已按照總統穆利諾（José Raúl Mulino）指示，正式啟動修復華人抵巴紀念碑相關行政層面工作。

2025年12月27日夜至28日凌晨，華人抵巴150周年紀念碑被阿賴漢市（Arraiján）政府強行拆除。事件觸發當地華人團體關注，而中國外界部亦對事件表達強烈抗議。

埃雷拉當天代表巴拿馬政府前往華人抵巴150周年紀念碑舊址。埃雷拉表示，巴政府已與包括華人社群在內的多方展開協調，文化部已與建築團隊和華人社群相關工作組達成初步共識，下一步將篩選建築設計方案，在原址完成修復。



埃雷拉說：「此前這裡不幸遭到破壞，我們已經做好修復並重新賦予其價值的準備。這是一個屬於所有巴拿馬人的空間，尤其屬於華人社群。」



2025年12月27日夜至28日凌晨，華人抵巴150周年紀念碑被阿賴漢市政府強行拆除。事件發生後，巴總統府於28日發布公告，明確反對拆毀該紀念碑，責令在原址立即修復，同時要求與巴拿馬華人社群及巴文化部協調推進相關工作。