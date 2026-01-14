Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

球鞋女神︱潮流網紅「你的渡口」29歲猝死 創業失敗轉戰成人平台還債

內地潮人網紅、擁有過百萬粉絲的「你的渡口」張純，驚傳於元旦猝死，消息震動內地潮流圈與網民。張純初出道以分享波鞋穿搭走紅，被封為「球鞋女神」，近年創立潮牌失敗，2024年轉戰成人收費平台還債，去年還自爆感染梅毒，皮膚出現嚴重問題。

直播自爆染梅毒

綜合內媒報道，獲網民暱稱為「口子姐」的張純，其家屬於12日向媒體證實，「口子姐」已在元旦逝世，遺體已經火化。張純母親指，元旦凌晨，女兒突發病，送院搶救無效，懷疑心臟一向不好的張純，因長期捱夜熬夜導致猝死。

張純2018年出道時以清純大學生形象示人，以介紹波鞋時尚穿搭走紅，粉絲數目逾113萬，被封為「球鞋女神」，成為內地潮流圈的名人。

人氣急升的張純，曾經涉足演藝圈，參加過綜藝節目《說唱聽我的》展示Hip-hop才華。

近年「口子姐」創立潮牌失敗破產，罹患抑鬱症，而且為了還債，2024年還轉戰海外的成人收費平台。改走灰色產業路絡，令「口子姐」形象重挫及一度被網暴。

張純對上一次引起外界廣泛關注，是她在去年一次直播中，自爆感染梅毒，導致皮膚出現嚴重問題。

雖然「口子姐」的母親已證實死訊，但網上仍有質疑聲音，指張純為了逃債「假死」。

 

