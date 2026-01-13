五部門出手規範網絡招聘秩序 嚴禁非法引流

面對越來越多招聘陷阱，人力資源社會保障部等五部門近日聯合印發關於規範網絡平台招聘類信息發布的通知，進一步規範網絡招聘秩序。



新華社報道，通知要求，加強網絡招聘服務許可監管，經營性人力資源服務機構發布招聘信息或網絡平台為用人單位提供招聘信息發布等網絡招聘服務，應依法取得人力資源服務許可證。網絡平台要履行主體責任，強化賬號註冊管理，對申請註冊用戶進行真實身份信息認證，分類核驗認證賬號資質，設置專門標籤，並在賬號主頁明示資質和認證信息。



通知明確網絡平台要規範招聘信息格式標準，發布招聘信息應真實、合法，嚴禁以招聘信息為名非法引流。要強化對招聘服務類賬號網絡行為的規範，加強招聘信息發布動態監測，及時發現處置違法違規行為。