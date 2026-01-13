深圳地鐵禁拍照？︱乘客月台打卡遭保安喝止 官方解釋……
更新時間：13:50 2026-01-13 HKT
發佈時間：13:50 2026-01-13 HKT
發佈時間：13:50 2026-01-13 HKT
人人有手機，如看到有趣或特別事情，自然會舉起手機拍攝或把握機會打卡。近日，有民眾在深圳地鐵站內拍照，竟遭站內保安阻止。事件即時引起網民關注，究竟深圳地鐵範圍，是否不可拍。
南方都市報「奧一新聞」報道，有市民表示，去年12月21日前往光明農場大觀園遊玩，首次乘坐地鐵6號線支線，覺得「碧眼」這個站名很好聽，便在地鐵站站台（月台）內對站名進行拍攝。
站內未見提示訊息
隨後，有地鐵保安發現其拍照，一邊走近一邊高聲制止：「你拍甚麼，拍甚麼？站台不讓拍照。」市民初時以為保安會要求刪除照片，便向其展示手機，對方見狀未再多言，隨即從身旁走過。該市民質疑深圳地鐵若月台範圍禁止拍照，但站內卻未見相關提示。
深圳地鐵集團日前作出回應表示，根據有關規定，在城市軌道交通設施範圍內拍攝視頻影像或者廣告等活動，可能對正常運營秩序造成影響的，應當事先徵得運營單位同意。
針對此次事件中安保人員服務態度及解釋工作不到位的情況，深圳地鐵集團下一步將做好保安人員的專項培訓工作。
最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
2026-01-12 13:47 HKT
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
2026-01-12 14:10 HKT
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
2026-01-12 11:55 HKT