深圳地鐵禁拍照？︱乘客月台打卡遭保安喝止 官方解釋……

人人有手機，如看到有趣或特別事情，自然會舉起手機拍攝或把握機會打卡。近日，有民眾在深圳地鐵站內拍照，竟遭站內保安阻止。事件即時引起網民關注，究竟深圳地鐵範圍，是否不可拍。



南方都市報「奧一新聞」報道，有市民表示，去年12月21日前往光明農場大觀園遊玩，首次乘坐地鐵6號線支線，覺得「碧眼」這個站名很好聽，便在地鐵站站台（月台）內對站名進行拍攝。

站內未見提示訊息

隨後，有地鐵保安發現其拍照，一邊走近一邊高聲制止：「你拍甚麼，拍甚麼？站台不讓拍照。」市民初時以為保安會要求刪除照片，便向其展示手機，對方見狀未再多言，隨即從身旁走過。該市民質疑深圳地鐵若月台範圍禁止拍照，但站內卻未見相關提示。



深圳地鐵集團日前作出回應表示，根據有關規定，在城市軌道交通設施範圍內拍攝視頻影像或者廣告等活動，可能對正常運營秩序造成影響的，應當事先徵得運營單位同意。



針對此次事件中安保人員服務態度及解釋工作不到位的情況，深圳地鐵集團下一步將做好保安人員的專項培訓工作。